F1: Horários e previsão do tempo para o sábado do GP de Singapura

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza o GP de Singapura, 17ª de 22 etapas da temporada 2022 da categoria máxima do automobilismo. O evento marca o retorno da competição ao circuito de Marina Bay após dois anos, já que a pista não recebeu a F1 em 2020 e 2021 por causa da Covid-19.

Além disso, a corrida pode consagrar o bicampeonato de Max Verstappen. Para isso, porém, o piloto holandês da Red Bull precisa de uma combinação de resultados, como mostra o Motorsport.com na tabela abaixo:

Se Verstappen for... Charles Leclerc (Ferrari) precisa ser... Sergio Pérez (Red Bull) precisa ser.. 1º colocado 9º ou abaixo 4º ou abaixo sem volta mais rápida 1º colocado + Volta mais rápida 8º ou abaixo 4º ou abaixo

Disputa pelo título de lado, o GP de Singapura promete equilíbrio, uma vez que o chefe da Red Bull, Christian Horner, projeta dificuldades para a equipe em Marina Bay. Neste sentido, o favoritismo recai sobre a Ferrari, que emplacou dobradinha liderada pelo espanhol Carlos Sainz no treino nº 2.

Já a Mercedes, que liderou a sessão prática inaugural com o britânico Lewis Hamilton, também pode se juntar à briga. De todo modo, a questão climática pode 'bagunçar' o pelotão, já que há possibilidade de chuva na pista de rua asiática.

Segundo a previsão do tempo do weather.com consultada no fim da tarde desta sexta-feira, há possibilidade de "chuvas com trovoadas" ao longo do sábado em Marina Bay, com pouco mais de 40% de probabilidade de precipitação no horário da classificação (21h locais, 10h de Brasília). Antes, no terceiro treino livre, as chances de chuva são maiores, com mais de 70% de probabilidade de precipitação por volta das 18h locais, 7h da manhã no horário de Brasília. Confira a agenda:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 07h Bandsports Treino Livre 2 Sexta-feira 10h Bandsports Treino Livre 3 Sábado 07h Bandsports Classificação Sábado 10h Band e Bandsports Corrida Domingo 09h Band W Series Dia Horário (Brasília) Transmissão Classificação Sábado 05h45 SporTV Corrida Domino 05h45 SporTV Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 16h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 16h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h Engenheiro brasileiro ex-Fórmula 1 analisa as possibilidades do GP de Singapura Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura durante nossos programas. Não perca! Podcast #197 - Na berlinda, qual será o futuro de Ricciardo e Schumacher? ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music