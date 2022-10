Carregar reprodutor de áudio

O assunto no paddock da Fórmula 1 em Singapura neste fim de semana é a possível violação do teto orçamentário de 2021 por duas equipes, Red Bull e Aston Martin seguindo indicações. E, para a Ferrari, a FIA precisa impor "penalizações máximas" em qualquer time que não siga o regulamento financeiro da categoria.

O paddock se prepara para um anúncio da FIA na próxima quarta-feira (05) que confirmará quais equipes seguiram o limite de gastos de 145 milhões de dólares e quais foram além. O clima é de expectativa com as especulações de que duas teriam excedido o teto, em meio a sugestões de que uma é uma violação mínima (menos de 5%) e uma material (acima de 5% - veja vídeo no final da nota para entender como funciona o regulamento financeiro da F1).

Os dedos estão apontados para a Aston Martin e a Red Bull, mas ambas as equipes afirmam que não há problemas. Christian Horner, do time austríaco, disse à Sky Sports F1 na sexta que os documentos submetidos mostram que os gastos ficaram abaixo do teto.

Mas explicações subsequentes da FIA sobre áreas que são incluídas ou não no guarda-chuva do teto orçamentário podem ser o motivo para que a equipe tenha ido além. Na noite da sexta, a FIA divulgou um comunicado insistindo que sua avaliação dos relatórios financeiros das equipes ainda está em andamento, e que é cedo demais para falar de violações.

“A FIA observa especulações e conjecturas significativas e infundadas em relação a este assunto e reitera que a avaliação está em andamento e o devido processo será seguido sem considerar qualquer discussão externa.”

Mas enquanto ainda teremos que aguardar mais alguns dias pela confirmação da situação, a Ferrari alertou a FIA para manter um posicionamento firme e transparente sobre como lidará com o caso.

Laurent Mekies, diretor de provas da Ferrari, disse à Sky Itália: "Não é nenhum segredo que duas equipes violaram o teto orçamentário de 2021, uma por uma boa quantia, e outra menos. Vemos isso como algo muito sério, e esperamos que a FIA lide com isso de forma exemplar".

"Confiamos 100% na FIA. Eles adotaram uma forte posição nas últimas semanas sobre outros assuntos. Por isso esperamos que, em um assunto tão sério, eles tenham transparência e penalizações máximas para garantir que sempre correremos sob as mesmas regras, porque o impacto disso na performance do carro é enorme".

Caso a Red Bull seja julgada culpada pela violação material do teto de 2021, há uma série de opções para a FIA em termos de sanções, desde multas e dedução de pontos até exclusão do campeonato. Mas com a temporada de 2021 já sendo marcada pela controvérsia de Abu Dhabi, é difícil de imaginar a Federação indo ao ponto de mudar o resultado da disputa pelo título.

Mas enquanto Mekies concorda que tal manobra dificilmente seria aceita pelos fãs, ele diz que o mais importante é que as equipes aprendam a respeitar as regras.

Questionado sobre as implicações da quebra no campeonato do ano passado e como isso pode influenciar esta e a próxima temporadas, Mekies disse: "Entendemos que isso pode ser um problema para os fãs da Fórmula 1, tendo que reconsiderar resultados passados".

"Mas é muito importante para nós garantirmos o respeito das regras, regras genuínas que, se forem quebradas, penalizações reais precisam ser aplicadas. E, se não retrospectivamente por infrações passadas, pelo menos para o futuro".

