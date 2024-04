Neste fim de semana, a Fórmula 1 realiza a quarta etapa da temporada 2024, o GP do Japão, disputado no circuito de Suzuka, um dos palcos mais tradicionais da categoria máxima do automobilismo mundial. A pole position é do atual tricampeão consecutivo, Max Verstappen, holandês da Red Bull (veja o grid).

Mesmo correndo em abril, diferentemente do que aconteceu no ano passado quando a F1 visitou Suzuka em setembro, a chuva deu as caras durante o segundo treino livre da sexta-feira e, por isso, pouco pôde ser visto. Mas após o quali 'no seco', você sabe como estarão as condições climáticas para o domingo.

O Motorsport.com checou no weather.com e traz as informações. O GP do Japão acontece às 2h de Brasília, 14h no horário local. A probabilidade de chuva gira em torno de 40% para o horário da largada, mas diminui após o salto inicial. A temperatura estará por volta dos 24ºC , com ventos na casa de 6km/h.

Confira a programação do GP do Japão de F1:

Fórmula 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Corrida Domingo 02h Band / F1TV Pro Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário PÓDIO Domingo Após a Corrida RETA FINAL Segunda-feira 18h45

