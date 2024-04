Quinto no grid para o GP do Japão de Fórmula 1, o espanhol Fernando Alonso classificou seu desempenho na classificação de Suzuka como "inesperado" após atualizações da Aston Martin, mas não acredita que possa manter o top 5 na corrida.

Ainda assim, o bicampeão acha que o salto de ritmo resultante das atualizações do carro da Aston Martin foi maior do que o previsto. Alonso correu com o pacote anterior do AMR24 durante os treinos de sexta-feira em Suzuka, com seu companheiro de equipe canadense Lance Stroll usando as atualizações para fazer uma comparação, antes de ambos os pilotos mudarem para as atualizações -- que se concentraram em um sidepod revisado e mudanças na área do assoalho.

"Ontem eu estava com o pacote antigo, hoje com o novo pacote. Hoje à noite teremos todos os dados para confirmar isso e quantificar a melhoria, mas tudo pareceu bom na classificação", disse Fernando. "Um pouco inesperado ser tão competitivo, para ser honesto.

"Ficamos apenas alguns centésimos atrás da Ferrari [de Carlos Sainz], [Charles] Leclerc [está] atrás de nós, [Oscar] Piastri atrás de nós e a Mercedes também. Estávamos no Japão há seis meses a 1s5 da pole position. Agora estamos a quatro décimos."

Em relação à prova deste domingo, o espanhol disse: "Olhando para as três primeiras corridas, estamos muito fortes no sábado, [mas] não tão fortes no domingo, talvez estejamos fora de posição para estar entre os cinco primeiros aqui".

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24, Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Se eu for ultrapassado por Oscar e pelas duas Mercedes ou algo assim, acho que isso é normal - e voltaremos à nossa posição. Vamos ver o que podemos fazer. Estou muito aberto a tudo o que a corrida nos trouxer. Estou extremamente orgulhoso e feliz com o trabalho de hoje e amanhã é outro dia."

"Na corrida, você vê a 'verdadeira face' dos carros. Isso é algo com o qual também estamos lutando um pouco: somos muito competitivos no sábado e nem tanto no domingo. Portanto, nosso verdadeiro ritmo, creio eu, é o ritmo de domingo. No sábado, por causa da aderência dos pneus, por causa de tudo, talvez você mascare alguns dos problemas", completou. O GP do Japão tem largada às 2h deste domingo, com transmissão da Band e cobertura completa do Motorsport.com, que faz live pós-corrida no YouTube.

