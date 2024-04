F1: Sainz se diz 'surpreso' com vantagem de dois décimos da McLaren

Embora Carlos Sainz tenha sido novamente mais rápido do que o companheiro de equipe, Charles Leclerc, ele teve que se contentar com o quarto lugar na classificação para a corrida do GP do Japão de Fórmula 1. Ele destacou o fato de que, apesar de terem sido mais competitivos do que o esperado, foi surpreendente ver Lando Norris, da McLaren, com dois décimos de vantagem nessa pista.

"Especialmente depois do TL3, vimos que não tínhamos o ritmo do TL1 e percebemos que seria um fim de semana mais difícil e, na verdade, demos um bom passo na classificação. Só que Lando [Norris] estava dois décimos na nossa frente, em terceiro, e isso é demais em Suzuka, normalmente aqui as diferenças são muito menores.", declarou Sainz.

"Fiz voltas muito boas nesta sessão, estou feliz com meu desempenho. É só que... Sim, ainda é um circuito com o qual a Ferrari tem dificuldades. E nós sabemos o porquê. Então, vamos resolver isso", acrescentou.

Embora os fãs da Ferrari possam ter tido mais confiança no ritmo de corrida do carro, já que ele parecia ser mais rápido que a Red Bull no TL3, Sainz acabou com essas ilusões após a classificação.

"Fomos melhores em ritmo de corrida neste fim de semana, mas, para ser honesto, acho que estávamos com menos combustível, então parece melhor do que deveria ser."

"A Red Bull parece inalcançável aqui. Na corrida, seria bom lutar pelo pódio com Lando, Fernando [Alonso] e a Mercedes. Acho que será uma batalha interessante pelo pódio. Acho que as Red Bulls, infelizmente, estão em uma liga diferente em asfalto mais duro e velocidade média", disse ele.

Quanto ao problema no pedal que Sainz relatou pelo rádio no meio da sessão, ele reconheceu que poderia ser consertado, mas que não era nada sério e que ele só precisava tentar se concentrar no trabalho sem pensar nisso.

"Eu tive que pilotar o resto da sessão com um problema, mas basicamente foi baseado em não pensar nisso, era apenas um pedal macio, mas não havia risco. Foi apenas uma sensação estranha", concluiu o piloto espanhol de Fórmula 1 da Ferrari.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

VERSTAPPEN POLE, Leclerc e Mercedes vão mal. Charles dá piti e Hamilton manda INDIRETA pra Alonso!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Pódio Cast debate compra da MotoGP pela Liberty, dona da F1. E o futuro?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!