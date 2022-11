Carregar reprodutor de áudio

Após o fim da novela envolvendo Red Bull e Aston Martin sobre o regulamento financeiro da Fórmula 1 em 2021, os olhares do paddock já começam a se virar para o teto de 2022. E para Christian Horner, mais equipes podem estar na mira da FIA, com até seis podendo gastar além dos 140 milhões de dólares permitidos.

Red Bull e Aston assinaram o Acordo de Violação Aceita, concordando com a violação do regulamento financeiro e aceitando a penalização imposta pela FIA. No caso da Red Bull, Horner disse ter assinado o documento "pelo bem da F1", evitando que o caso se arrastasse.

A equipe austríaca foi penalizada com 7 milhões de euros e uma redução de 10% dos testes aerodinâmicos pelos próximos 12 meses, algo que Horner classificou como "pesada" e "draconiana".

A Red Bull insistiu que o gasto foi destinado a salários, baixas laborais, alimentação, indenizações e mais. Já a FIA deixou claro não haver indícios de ação de má fé de parte da equipe austríaca.

Por outro lado, enquanto a Red Bull acredita que não terá problemas para cumprir o teto de 2022, ela acha que as rivais podem não ter vida fácil: "A situação em 2022 é tal, que seis equipes podem ultrapassar o teto orçamentário ao mesmo tempo".

"O preço da energia subiu exponencialmente, mas felizmente isso não nos impede. Muitas equipes falaram sobre isso nas reuniões da Comissão da Fórmula 1, e existe a possibilidade de que alguns superem o teto orçamentário neste ano".

"E não acredito que iremos extrapolar o teto em 2022, mas nossa sanção cria um precedente para o futuro. Apesar de violarmos em apenas 0,37%, tivemos a sanção do teto orçamentário. A Federação adotou uma postura firme nesse assunto para deixar claro que qualquer infração será tratada com seriedade".

