A Haas anunciou na semana passada que Nico Hulkenberg, após vários anos fora do grid, completará seu line-up em 2023. Seu anúncio não foi uma surpresa para ninguém, já que os rumores começaram a se espalhar antes que o paddock viajasse para Abu Dhabi para o último fim de semana de Fórmula 1 da temporada.

Conversando com o podcast oficial da Fórmula 1, o Beyond the Grid, Guenther Steinter chefe da equipe norte-americana foi questionado sobre os motivos que o levaram a não renovar com Mick Schumacher para o próximo ano.

"A decisão foi tomada analisando o que é melhor para a equipe voltar para onde queremos. Mick pode ser um bom piloto, ele já é um bom piloto, mas pode melhorar", disse ele. "Mas quanto tempo levaríamos? Porque ele está crescendo conosco, então ele não pode nos fazer crescer. É melhor pegar um piloto experiente para que a equipe cresça mais rápido."

"Conhecíamos Nico [Hulkenberg], tínhamos tido algumas conversas em anos anteriores e ele nunca chegou a trabalhar conosco, então obviamente havia respeito. Ele estava no mercado, mas não pilota em tempo integral há três anos, [então nos perguntamos], ele pode fazer isso"?

"Ele participou de duas corridas [com Aston Martin] este ano e se saiu muito bem. Avaliamos o que é melhor para a equipe e, no final, vimos que é melhor conseguir um piloto experiente para que a equipe suba mais rápido. Porque é disso que se trata uma equipe de Fórmula 1: você precisa ir rápido, senão perde o impulso e fica para trás", disse Steiner.

Mas Mick Schumacher ainda tem uma chance de continuar na categoria, pois a Mercedes parece estar aberta para negociar com o piloto alemão sobre um papel de piloto reserva para a próxima temporada. O chefe da equipe alemã, Toto Wolff já foi questionado sobre a possibilidade de Mick entrar como terceiro piloto, e ele respondeu:

"Não vou esconder o fato de que a família Schumacher faz parte da Mercedes e que valorizamos Mick como pessoa e como piloto."

Como a linha de pilotos para a próxima temporada está atualmente se esgotando, e depois que a Red Bull assinou com o australiano Daniel Ricciardo como piloto reserva, a Mercedes terá que se decidir no tempo restante antes das férias de inverno.

