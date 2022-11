Carregar reprodutor de áudio

O CEO da Alpine, Lauren Rossi, alegou que Pierre Gasly terá o mesmo 'status' do seu companheiro de equipe, Esteban Ocon e não haverá distinção entre primeiro ou segundo piloto na temporada 2023 da Fórmula 1 no time de Enstone.

Após o fim da temporada de 2022, Fernando Alonso vai deixar a equipe com destino a Aston Martin e terá Lance Stroll como parceiro, depois de retornar à Renault em 2021. O bicampeão do mundo será substituído pelo francês Pierre Gasly que fez toda sua 'base' na academia de pilotos da Red Bull e vai deixar a AlphaTauri.

Esteban Ocon e Gasly são conhecidos por não se darem bem quando mais novos e por uma comunicação mínima durante os últimos anos, apesar de terem sido bons amigos durante a infância. Isso poderia dar lugar a conflitos dentro da equipe, mas Laurent Rossi confia que os pilotos vão mostrar profissionalismo e deixou claro que não terá primeiro e segundo piloto no time.

"Tenho a impressão de que ambos enxergam seu momento na Alpine como uma oportunidade para eles mesmos e espero que tenham amadurecido e queiram conquistar grandes coisas juntos. Aos 15 anos se podem tolerar muitas coisas, mas ao 26 é hora de se comportar de maneira séria. Potencialmente este será o último grande contrato para os dois em suas carreiras."

"Se um piloto tem 26 anos e ainda não ganhou um campeonato, ele está chegando a um ponto em que precisa se perguntar se pode dar um passo de qualidade. Espero que Gasly e Ocon demonstrem o que eles podem fazer. Além disso, Pierre é exatamente o que precisamos para seguir evoluindo. O contratamos porque cumpre todos os requisitos. Além de tudo, é francês."

"Novamente, o importante para nós é a velocidade do piloto. O objetivo era ter os dois melhores pilotos possíveis para seguir desenvolvendo a equipe", agregou o CEO.

Gasly vai chegar a Alpine logo depois de se tornar um líder na AlphaTauri nos últimos anos, incluindo a vitória em Monza durante a temporada 2020, se tornando o segundo piloto a conseguir o feito com a equipe - o primeiro foi Sebastian Vettel ainda na época de Toro Rosso.

