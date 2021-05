O chefe da Red Bull na Fórmula 1, Christian Horner, disse que Max Verstappen pode estar 'tirando Lewis Hamilton do sério', com base em comentários recentes do piloto da Mercedes.

Em meio a um debate recente sobre por quanto tempo Hamilton e Verstappen podem evitar se envolver em uma colisão com base em suas recentes batalhas na pista, Hamilton sugeriu que os movimentos agressivos de Verstappen foram resultados do holandês ter algo a provar.

No entanto, Horner rejeitou tal sugestão e acredita que seus comentários são uma indicação de que ele pode estar sentindo o calor das ultrapassagens do holandês.

“Lewis adora tudo isso, toda aquela bobagem”, disse Horner à Sky quando questionado sobre suas observações de que Verstappen tem algo a provar. “Então, deixe-o ir em frente."

“Eu acho que Max faz suas próprias coisas, e ele é dono de si mesmo. Você pode ver, o fato de Lewis sentir que precisa fazer isso significa que, na verdade, Max provavelmente está tirando um pouco ele do sério."

“Eu acho que é ótimo, faz parte do esporte. Estamos apenas no início do campeonato. Não estamos nem perto da metade ainda."

"Então, você pode imaginar como seria se eles estivessem muito perto indo para as últimas corridas."

O foco de uma potencial colisão entre Verstappen e Hamilton foi alimentado pelo CEO da McLaren, Zak Brown, que disse recentemente que era apenas uma questão de tempo. Brown acredita que a intensidade dessa rivalidade torna isso inevitável, com algo controverso entre eles perto de surgir.

Horner sentiu que tal situação não era realmente inevitável, pois acredita que ambos guiaram muito bem até então.

“Eu acho que Zak está orando por isso, para capitalizar”, disse Horner.

“Você tem dois caras que estão correndo forte um contra o outro e, em meus cálculos, Max agora ultrapassou Lewis três vezes em uma vez na corrida, e eles estão correndo forte."

“À medida que o campeonato avança, as tensões e a pressão vão inevitavelmente aumentar. Não acho que seja a intenção de nenhum dos pilotos colidir entre si e acho que a corrida que vimos até agora foi exemplar.”

O próprio Verstappen rejeitou as observações de Hamilton e avalia que a dupla correu muito, mas de forma justa até agora.

“Não tenho nada a provar”, disse o holandês.

“E evitando contato dos dois lados. Então, fizemos bem, é verdade. Mas sim, corremos muito, evitamos o contato de ambos os lados. Então, vamos esperar que possamos continuar fazendo isso, estar na pista e correr forte um contra o outro", concluiu.

F1 2021 - Ferrari surpreende e é a mais rápida em Mônaco: destaques dos treinos livres | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #105 – O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.