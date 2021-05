No próximo domingo, uma das etapas mais tradicionais de todo o automobilismo mundial volta a ser realizada: o GP de Mônaco de Fórmula 1, ausente do calendário da categoria em 2020 por causa da pandemia.

Tendo em vista o 'retorno' de uma das corridas mais glamourosas do esporte a motor, a expectativa dos fãs é grande, até pelo equilíbrio observado nos dois primeiros treinos livres em Monte Carlo.

Na primeira sessão, quem liderou foi o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull. Já na segunda prática, o ponteiro foi o ferrarista Charles Leclerc, piloto da casa. No caso da Mercedes, o melhor resultado foi com o britânico Lewis Hamilton, terceiro na atividade de pista inaugural.

Assim, é possível que uma reorganização da hierarquia das equipes da F1 esteja em jogo, já que o time alemão pode ser 'alcançado' pela RBR e a Ferrari pretende abrir vantagem sobre a McLaren. Entretanto, não é só a batalha acirrada das escuderias que está em disputa no Principado monegasco. Por isso, o Motorsport.com mostra tudo que está em jogo no GP de Mônaco de F1:

Busca da Red Bull pelo(s) título(s)

Após ficar aquém da Mercedes em Portugal e na Espanha, o time austríaco precisa reagir em Monte Carlo. Para seguir na briga pelos títulos de 2021 e manter o holandês Max Verstappen na disputa, é hora do 'troco'. Afinal, o déficit nas tabelas de times e pilotos já é considerável.

Equilíbrio entre Ferrari e McLaren

Depois de somar mais pontos que a rival britânica em Barcelona, a escuderia italiana tenta consolidar uma vantagem. Por ora, cenário promissor: além da liderança de Leclerc, o espanhol Carlos Sainz foi o segundo nos dois TLs. Já a McLaren foi discreta, especialmente no primeiro.

'Tabu' de Leclerc

Único monegasco da F1 e grande astro da Ferrari, o piloto ainda não teve sorte em Mônaco. Em dois GPs (2019 e 2018, neste pela Sauber), Leclerc sequer terminou. Agora, com o bom ritmo do time de Maranello, a expectativa é alta. Será que ele finalmente desencanta em casa?

'Zica' de Pérez

Novo companheiro de Verstappen, o mexicano ainda está 'devendo' na Red Bull. Além disso, chegou a hora de mostrar resultados: ele mesmo se dera um prazo de quatro a cinco GPs para a adaptação à nova equipe. A julgar pela liderança no TL1, pode ser a hora de 'Checo'.

'Zero' de Vettel

Após bater o companheiro Lance Stroll em Portugal, o alemão Sebastian Vettel voltou a ficar atrás do canadense da Aston Martin na Espanha. No Principado, porém, levou a melhor nos dois TLs, ficando em oitavo e 10º, respectivamente. Será que o tetracampeão pontua?

