A Red Bull vinha como favorita em mais uma etapa da Fórmula 1 em 2021. Max Verstappen marcou a pole do GP da Grã-Bretanha ao vencer a corrida sprint e manteve a liderança nos primeiros momentos. No entanto, um toque entre ele e seu rival Lewis Hamilton o levou ao muro na curva Copse. Fim de prova para o holandês ali.

Ele teve que ser encaminhado ao hospital para exames médicos, e apesar do susto, saiu sem ferimentos graves. O impacto no acidente foi de 51G, ou seja, 51 vezes a força da gravidade, algo que assustou a equipe austríaca.

"Nem preciso dizer que é um alívio ver o Max sair andando do carro", disse o chefe da escuderia Christian Horner. “Essa é uma forma incrivelmente dura de encerrar nosso fim de semana, pois saímos com uma vantagem pequena nos dois campeonatos, de pilotos e construtores."

"Você pode ter certeza que, depois de refletir sobre tudo que aconteceu, esse GP só vai nos deixar com mais gana na briga por título”, reforçou.

