F1: Vettel ajuda a recolher lixo durante horas em Silverstone

O GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, após duas corridas a portas fechadas em 2020, recebeu uma multidão de fãs que lotou as arquibancadas no último domingo (18). E, como costuma acontecer em grandes multidões, ficaram cheias de lixo, mais visível à medida que o público ia embora e as cadeiras esvaziavam.

Sebastian Vettel teve um domingo para esquecer. Em disputa em pista com Fernando Alonso, ele rodou e foi parar no fundo do pelotão. Ainda teve que abandonar com problemas mecânicos no carro.

O alemão decidiu não se esconder, e de fato se adiantou para dar um grande exemplo ao mundo limpando o lixo que os torcedores haviam deixado nas arquibancadas do circuito inglês.

Depois de cumprir suas obrigações com a mídia, o tetracampeão calçou as luvas e, com uma sacola plástica na mão, começou a recolher tudo o que encontrou. Foi revelado por vários fãs que o piloto da Aston Martin ajudou "durante horas" a limpar, enchendo mais de quatro sacos gigantescos.

Vettel sempre se preocupou com os resíduos que a F1 deixa durante as corridas e em outras ocasiões foi visto limpando o paddock de garrafas. Na verdade, com sua pressão, ele conseguiu que a categoria proibisse as garrafas de plástico descartáveis ​​nesta temporada.

“Acho que muita gente que vem para as corridas gera muito lixo. As pessoas gostam de tomar cerveja, água ou qualquer outra coisa. E geralmente tudo isso é distribuído em copos plásticos e garrafas, devemos parar com isso. Precisamos encontrar uma alternativa para dar bebida aos fãs, mas sem plástico ", disse o então piloto da Ferrari no ano passado.

Embora não tenha redes sociais para fazer isso, o alemão é um grande defensor da sustentabilidade e da natureza. Durante a quarentena, passou a fazer agricultura orgânica, garantindo que não queria se contentar "com um coração pequeno, mas sim um pouco maior".

Antes do GP da Áustria deste ano, o piloto construiu um 'hotel para abelhas' ao lado das crianças de uma escola do país e, neste ano, usou um capacete rosa em sua primeira temporada com a Aston Martin como parceiro da empresa de água BWT. Com o slogan "Mude o Mundo, Gole a Gole", faz parte de uma campanha para garantir que haja água potável nas torneiras de todo o planeta.

O gesto do tetracampeão neste domingo chama ainda mais atenção ao acontecer depois de um abandono. E não é necessário proclamá-lo aos quatro ventos ou encher as redes sociais de postagens para ajudar a ter um mundo melhor.

"Este fim de semana parecia promissor e sem esse problema eu deveria ter terminado na zona de pontuação", disse ele após a corrida. "Estou muito desapontado por perder num duelo acirrado com o Fernando. Não sei bem o que aconteceu, mas calculei mal, perdi aderência e derrapei.No final, não terminamos a corrida porque a equipe retirou o carro devido a um problema de refrigeração."

F1 2021: TENSÃO após BATIDA de HAMILTON e VERSTAPPEN em SILVERSTONE! Tudo sobre o GP! | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: