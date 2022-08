Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que "não há nada" nele que deseja que a Ferrari esteja lutando de maneira mais acirrada na batalha pelo campeonato da Fórmula 1.

A brilhante investida de Max Verstappen de 10º no grid para conquistar a vitória no GP da Hungria ajudou o holandês a abrir uma vantagem de 80 pontos na classificação dos pilotos.

Mas depois de outra corrida em que a Ferrari teve uma oportunidade de ouro de ajudar Charles Leclerc a diminuir a liderança de Verstappen, alguns lamentam o fato de que a batalha pelo campeonato parece quase encerrada.

É muito diferente da intensidade da temporada do ano passado, em que a Red Bull travava uma luta pelo título acirrada com Lewis Hamilton e Mercedes que foi até a etapa final.

Questionado após a corrida de Hungaroring se há uma parte dele que gostaria que as coisas fossem um pouco mais próximas entre ele e a Ferrari, Horner disse: “Não há nada em mim que deseje isso.

“Ano passado foi uma luta de pesos pesados ​​que durou 22 rounds. E prefiro não ter que passar por isso de novo.”

Mas, apesar de Red Bull e Verstappen parecerem ter uma mão na taça do campeonato, Horner continua cauteloso que os títulos ainda não foram conquistados.

"As tabelas de pontos parecem saudáveis, e é uma ótima maneira de partir para as férias de verão", disse ele.

“Mas ainda há muitas corridas pela frente. A Ferrari é rápida, a Mercedes está voltando ao jogo. Ainda há um longo caminho a percorrer neste campeonato, além de uma corrida sprint.

“Não tomamos nada como garantido. Ainda há muitas corridas a fazer. E são locais muito diferentes.”

O domínio da Red Bull no campeonato este ano veio apesar de não ter o carro mais rápido em algumas ocasiões – e foi ainda mais impulsionado pelos problemas de confiabilidade e estratégia da Ferrari.

No entanto, Horner calculou que um dos principais pontos fortes é não criar grandes expectativas de si mesmo – se referindo aos comentários do chefe da Ferrari, Mattia Binotto, após o GP da França, em que ele tinha como meta terminar em 1-2 na Hungria.

“Acho que mesmo se tivéssemos vencido com uma volta de vantagem, eu ainda teria sido naturalmente cauteloso”, disse Horner. “Eu nunca diria que vamos terminar em primeiro e segundo na próxima corrida.

“É a forma como corremos. Nós nos concentramos no aqui e agora e encaramos cada corrida como ela vem.”

