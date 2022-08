F1: Veja como está o grid para temporada de 2023

Carregar reprodutor de áudio

A segunda-feira da Fórmula 1 amanheceu agitada, mesmo sendo o primeiro dia das férias de verão da categoria. Fernando Alonso foi anunciado como novo piloto da Aston Martin, surpreendendo muita gente, que já dava como certa a sua renovação com a Alpine.

Esta é apenas uma das primeiras mudanças na ‘dança dos assentos’ da F1, que já teve o anúncio da aposentadoria de Sebastian Vettel na semana passada.

Neste momento, para a temporada de 2023, alguns pilotos titulares precisam se resolver, como Yuki Tsunoda na AlphaTauri, Zhou Guanyu na Alfa Romeo, Mick Schumacher na Haas, além Alex Albon e Nicholas Latifi na Williams.

Apesar de ter contrato vigente para o próximo campeonato, Daniel Ricciardo ainda é apontado como piloto sem ter garantido 100% seu assento na McLaren.

Pilotos jovens que podem chegar na F1 também podem mudar o mercado. Oscar Piastri tem agora caminho livre para competir pela Alpine, mas rumores também indicam que ele pode parar na McLaren, caso a equipe britânica dispense Ricciardo. A Williams também pode contar com o norte-americano Logan Sargeant em uma de suas vagas, como aposta para contemplar ainda mais o mercado dos Estados Unidos.

Felipe Drugovich, líder da F2, ainda não tem seu futuro definido para a próxima temporada, com o brasileiro já tendo admitido que houve contatos com uma equipe da F1 há alguns meses.

Veja a situação de casa equipe para 2023 e os contratos de cada piloto

Equipe Pilotos (ano em que contrato termina) Mercedes Lewis Hamilton (2023) George Russell (2023) Red Bull Max Verstappen (2028) Sergio Pérez (2024) Ferrari Charles Leclerc (2024) Carlos Sainz (2024) McLaren Lando Norris (2024) Daniel Ricciardo (2023) Alpine Esteban Ocon (2024) AlphaTauri Pierre Gasly (2023) Aston Martin Fernando Alonso e Lance Stroll (prazos desconhecidos) Williams ? Alfa Romeo Valtteri Bottas (2023) Haas Kevin Magnussen (2023)

VÍDEO: Vettel anuncia adeus à F1 no fim de 2022

