F1: Horner crê que pit stops serão mais lentos com carros de 2022

O chefe da Red Bull, Christian Horner, acredita que os dias de pit stops ultrarrápidos da Fórmula 1 se foram, já que as equipes precisam lidar com os carros de 2022.

O peso total aumentou este ano e, além disso, as rodas de 18 polegadas são mais volumosas e têm calotas, tornando-as mais difíceis de manusear.

A Red Bull tradicionalmente realiza algumas das paradas mais rápidas no pitlane e, de fato, a equipe registrou as oito melhores paradas da temporada de 2021 – incluindo a melhor de 1s88.

A equipe de Milton Keynes ganhou o prêmio DHL Fastest Pit Stop da F1 por quatro anos consecutivos.

“Os pitstops foram um pouco lentos”, disse Horner à F1 TV. “As rodas são mais pesadas, obviamente, temos o disco de roda nelas agora.

“Então, duvido que consigamos paradas abaixo de dois segundos, mas espero que possamos chegar aos 2 baixo, isso seria realmente sólido.

“Felizmente, nosso mecânico das rodas traseiras, Olaf Janssen é um dos maiores caras da equipe, em termos de altura, ele é grande e forte, porque você precisa de um pouco de força muscular para tirar esses carros do chão.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 makes a pitstop Photo by: Red Bull Content Pool

Horner enfatizou que o tamanho dos carros de 2022 também os tornou complicados para os pilotos.

"Esses carros são enormes, são como barcos, principalmente nessas curvas de baixa velocidade", disse ele.

“Eles pesam quase 800kg, são 50kg mais pesados ​​que no ano passado, são maiores e mais longos. Mas em curvas de alta velocidade eles são tão rápidos, ou um pouco mais até.

“Assim, as curvas de baixa velocidade são onde está a grande diferença, e na verdade há mais tempo em uma curva de baixa velocidade do que em uma curva de alta.

“Então, é claro, eles estão tendo que se adaptar para aprender as características desses carros, o downforce, os novos regulamentos, mas é incrível a rapidez com que esses pilotos se adaptam”.

A Red Bull introduziu uma atualização aerodinâmica neste sábado de manhã no Bahrein, e Horner disse que o feedback inicial de Sergio Pérez foi positivo.

“Ele parece estar feliz com as características do carro, e o tempo de volta a esta hora do dia parece razoável. Ainda assim, é muito difícil tirar conclusões reais, tudo o que podemos fazer é focar em nosso próprio programa.

"E estamos apenas trabalhando no feedback dos pilotos e obtendo os dados, e parece estar se comportando como esperávamos."

Questionado sobre a forma geral da equipe nos testes, ele disse: "Ficamos muito felizes no ano passado, então a Mercedes voltou na primeira corrida e venceu, e foi muito competitiva. Isso só mostra que teste é teste.

“Não há pontos para os seis dias de testes, eles começam em uma semana. E acho que especialmente com esses novos regulamentos, é muito, muito difícil prever.

“Não houve muitas long runs, não foram feitas muitas distâncias de corrida, e vimos algumas equipes com dificuldades com freios e outras coisas. E tudo isso com esses novos carros será um fator.”

Em relação aos potenciais rivais, Horner sugeriu que a Ferrari parece forte, enquanto destaca a Williams como potencial surpresa.

"Difícil dizer. Acho que uma coisa consistente é que toda vez que a Ferrari está na pista, parece competitiva. Acho que a McLaren quando está funcionando parece competitiva.

"A Mercedes, acho que ainda não mostrou sua mão. O carro obviamente parece um pouco difícil de pilotar. Mas há algumas surpresas como a Williams, que na verdade no longo stint parece bastante competitiva. Impossível prever."

