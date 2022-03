Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton acredita que a Mercedes não está atualmente em posição de lutar por vitórias na Fórmula 1, após sua participação nos testes do Bahrein.

A Mercedes passou por um momento complicado no Bahrein esta semana, com seu W13 sofrendo de problemas contínuos.

Com o fabricante alemão de carros ainda não tendo encontrado uma resposta, com apenas uma semana para a corrida de abertura da temporada, Hamilton está pessimista sobre as perspectivas imediatas da equipe.

Falando no sábado sobre se a situação já havia gerado algumas preocupações sobre ele não estar em condições de lutar por um campeonato, Hamilton disse: “Obviamente, é um pouco cedo para ter esse tipo de pensamento. Mas, no momento, não acho que estaremos competindo por vitórias.

“Mas há um potencial dentro do nosso carro para nos levar até lá. Só precisamos ser capazes de extraí-lo e corrigir alguns dos problemas, e é nisso que estamos trabalhando.”

Embora as dificuldades da Mercedes no Bahrein pareçam semelhantes às dificuldades enfrentadas no teste de 12 meses atrás, antes de mudar as coisas para vencer a primeira corrida, Hamilton diz que a situação está longe de ser um cenário semelhante.

Ele sugere que as correções que a Mercedes precisa fazer para chegar ao topo de seu carro exigirão mais do que apenas ajustes de configuração.

“Tem muita coisa diferente,” disse ele. “Acho que temos desafios muito maiores desta vez, e não são resolvidas em uma semana.

“Acho que eles vão demorar um pouco mais. Mas pelo que me disseram, temos uma quantidade considerável de ritmo para encontrar.”

Mas, embora desanimado com a competitividade inicial da Mercedes, Hamilton não perdeu a fé de que sua equipe pode conseguir uma resposta a longo prazo.

“Todo mundo está fazendo um trabalho incrível na fábrica, trabalhando o máximo que pode”, disse ele. “Mas temos alguns obstáculos a superar.

“Obviamente, na próxima semana, teremos uma demonstração muito melhor do nosso ritmo. Mas acho que as pessoas vão se surpreender, talvez. Ou pelo menos você sabe, as pessoas continuam falando que nós mesmos nos subestimamos, mas é um pouco diferente este ano.”

