A Red Bull revelou suas últimas atualizações na manhã do último dia de testes de Fórmula 1 no Bahrain, com ajustes feitos no design do sidepod de seu RB18.

As atualizações não são uma mudança dramática de filosofia para a Red Bull, como foi visto no carro da Mercedes durante o primeiro dia de teste, mas sim um refinamento de uma solução, comparada com o design do ano passado.

Red Bull Racing RB18 side detail Photo by: Giorgio Piola

As novas peças apertam a carenagem cada vez mais perto dos componentes alojados dentro delas.

No entanto, há uma linha clara que apareceu no corpo principal do sidepod que serve claramente a um propósito aerodinâmico.

Esta linha ajudará a ditar a passagem do fluxo de ar, enquanto a área inferior foi remodelada e estendida ao redor do flanco.

Red Bull Racing RB18 side detail Photo by: Giorgio Piola

Esta área rebaixada adicional irá expor mais do piso ao fluxo que atinge a lateral do carro, enquanto seu efeito também é sentido quando volta para a seção de rampa de downwashing na extremidade traseira do sidepod.

Há também algumas pequenas alterações geométricas na superfície superior desta área do sidepod para que o fluxo de ar seja direcionado para a região da ‘garrafa’.

Isso também terá um impacto limitado no desempenho das saídas de resfriamento logo à frente da perna da suspensão traseira.

