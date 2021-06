Christian Horner demonstrou entusiasmo com as batalhas apresentadas entre os rivais Lewis Hamilton e Max Verstappen na Fórmula 1, dizendo que quer "ver quem é realmente o melhor".

Depois do erro cometido por Hamilton nos estágios finais da corrida em Baku, o piloto da Mercedes acabou jogando fora todos os pontos que ganharia sobre Verstappen e, desta forma, o holandês chega ao GP da França liderando o campeonato. A diferença entre eles, no entanto, é pequena - o piloto da Red Bull possui 4 pontos de vantagem sobre o britânico.

Em entrevista ao site ‘Auto, Motor und Sport’, o chefe da escuderia austríaca Christian Horner reconheceu que a disputa entre as equipes do topo do grid ainda está muito acirrada.

“Muda de corrida para corrida. Ainda está muito próxima. Um décimo de segundo em média. A Mercedes é um pouco melhor com os pneus. Você pode ver isso no final das passagens no Bahrein, Ímola e certamente em Barcelona”, disse.

Com a briga na pista, a briga fora dela também está aumentando, com ameaças da Mercedes sobre as ‘asas flexíveis’.

Horner disse estar "honrado" por ter recebido críticas de Toto Wolff sobre as "asas flexíveis" da Red Bull, acreditando que o time alemão "nos veem como uma grande ameaça".

“Faz parte do jogo e um elogio. Estamos honrados por eles estarem tão interessados em nossa asa traseira, pit stop e processos. Eles claramente nos veem como uma grande ameaça. Talvez isso nos ajude, porque quando você olha tanto para o oponente, você perde o foco em seus próprios problemas”.

O dirigente britânico demonstrou entusiasmo com as performances apresentadas pelos rivais Hamilton e Verstappen em 2021.

“Como um fã da F1, você não poderia estar melhor. Você quer ver aqueles dois competindo entre si para ver quem é realmente o melhor."

“É como Federer contra Djokovic. Max garante que Lewis extraia tudo de si mesmo e vice-versa. Isso é o que os torna melhores e os faz superar os outros”, concluiu.

F1 2021: Hamilton critica RBR, Verstappen detona Pirelli, Haas em tensão e mais | DIRETO DO PADDOCK

