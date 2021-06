Nesta sexta-feira, a Fórmula 1 deu início ao fim de semana do GP da França, em Paul Ricard. E no retorno do Mundial à pista após o cancelamento em 2020 por conta da pandemia, tivemos uma sessão movimentada e repleta de pequenos incidentes. No final, a liderança ficou com Valtteri Bottas, comandando uma dobradinha da Mercedes, com Max Verstappen em terceiro.

Apesar de não ser a prova favorita dos fãs da categoria, o GP da França deve marcar um novo momento na temporada 2021 da F1. Com o retorno a circuitos mais tradicionais após a dobradinha Mônaco - Baku, expectativa é de que a Mercedes consiga reverter a atuação abaixo da média vista recentemente.

Além da expectativa sobre a Mercedes, o fim de semana em Paul Ricard marca também o ponto de introdução de importantes novas regras para a categoria, surgidas após duas polêmicas distintas.

Primeiro, com relação às asas traseiras, todas as equipes precisam cumprir com os novos testes de rigidez para evitar a flexibilização. Red Bull, Ferrari, Alpine e Alfa Romeo precisaram mexer na estrutura das asas por conta disso.

Segundo, a pressão dos pneus, como consequência das investigações da Pirelli sobre os estouros de Max Verstappen e Lance Stroll em Baku. A empresa italiana confirmou que Red Bull e Aston Martin colocaram na pista pneus com pressão menor que a determinada, o que causa um risco à segurança e, a partir deste fim de semana, um novo regulamento entrará em vigor para evitar truques do tipo pelas equipe.

Assim que a regressiva de 60 minutos foi iniciada, o grid inteiro rapidamente foi à pista e não demorou nada antes que a bandeira amarela fosse acionada pela primeira vez. Mick Schumacher perdeu o controle da Haas na chegada à curva três e rodou, sem acertar o muro. Logo na sequência, Yuki Tsunoda passou pela mesma situação com a AlphaTauri.

Com menos de dez minutos, a Mercedes teve seu primeiro problema do fim de semana. Valtteri Bottas escapou da pista na curva dois, passou por alguns quebra-molas que haviam ao lado da zebra e acabou danificando a asa dianteira, precisando retornar aos boxes. A transmissão mostrou Toto Wolff falando com Michael Masi, reclamando dos quebra-molas devido à extensão dos danos.

"Eles são agressivos demais. Eles danificaram nosso carro. Eles causaram dezenas de milhares de libras de prejuízo, por passar apenas meio metro além".

Após os primeiros 15 minutos da sessão, Max Verstappen liderava com 01min34s139, 0s553 a frente de Valtteri Bottas e 0s694 de Lewis Hamilton, com Carlos Sainz e Sergio Pérez completando o top 5.

Na sequência, foi a vez de Sebastian Vettel, que perdeu o controle da Aston Martin na curva 11, escapou da pista em alta velocidade e acabou acertando o muro. Para a sorte do alemão, ele não teve danos maiores, conseguindo sair com o carro, levando-o de volta aos boxes.

Na metade da sessão, os pilotos começaram a dar suas primeiras voltas com pneus macios e Bottas ocupava a ponta, com 01min33s448, 0s335 mais rápido que Hamilton, em segundo, enquanto Verstappen ficava em terceiro, a 0s432, enquanto Pérez e Alonso fechando o top 5. Nesse momento, Sainz perdia o controle do carro na curva dois, rodando com força e estrando um jogo de pneus macios.

A 15 minutos do fim, a ordem dos primeiros colocados se mantinha inalterada, com os pilotos começando a sair dos boxes com pneus novos para o stint final da sessão. Bottas seguia a frente de Hamilton, Verstappen, Pérez, Alonso, Norris, Ricciardo, Tsunoda, Leclerc e Giovinazzi.

Apesar das saídas finais, nenhum piloto conseguiu melhorar seu tempo nos últimos minutos. Com isso, Valtteri Bottas, que busca dar a volta por cima em meio a uma temporada ruim, terminou na liderança com 01min33s448, comandando uma dobradinha da Mercedes com Lewis Hamilton em segundo, a 0s335, enquanto Max Verstappen vinha logo atrás, a 0s432.

Completaram o top 10 Sergio Pérez, Esteban Ocon, Daniel Ricciardo, Fernando Alonso, Pierre Gasly, Lando Norris e Yuki Tsunoda.

A Fórmula 1 volta à pista de Paul Ricard ainda nesta sexta para o segundo treino livre para o GP da França. A sessão está marcada para as 10h, com transmissão do Bandsports. E já deixe anotado aí: assim que acabar o TL2, corre para o canal do Motorsport.com no YouTube para acompanhar o Sexta-Livre ao vivo, com uma análise do primeiro dia de atividades.

DIRETO DO PADDOCK: Hamilton critica Red Bull, Verstappen detona Pirelli e Haas em tensão

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #112 – TELEMETRIA: A volta da F1 a um circuito ‘normal’ com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.