O chefe da Red Bull, Christian Horner, admitiu que Max Verstappen "nunca deveria estar perto de" Lewis Hamilton quando a dupla colidiu no GP da Itália de Fórmula 1 do último domingo (12), após o lento pit stop do holandês.

O pole position em Monza perdeu sua liderança no início da corrida para o eventual vencedor Daniel Ricciardo e ficou atrás da McLaren durante o primeiro stint. A Red Bull levou 11 segundos para trocar seus pneus, o que o deixou atrás do outro piloto da escuderia britânica, Lando Norris.

Isso também colocou o holandês no encalço de Hamilton quando o rival fez seu pit stop. Após isso, a dupla se chocou na primeira chicane de Monza, que fez com que ambos os protagonistas da luta título de 2021 abandonassem.

Horner, que classificou o incidente como "de corrida", disse que não era para Verstappen ter lutado com Lewis em primeiro lugar, pois deveria ter saído muito mais longe dele com uma parada nos boxes normal.

"Tivemos um pit stop com problemas, então ele ficou ali muito mais tempo do que deveria e nunca deveria estar perto de Lewis", comentou. "Isso colocou os dois em uma situação em que ambos estão competindo um com o outro. E é claro que iriam disputar."

Questionado sobre a natureza do problema nos boxes, Horner disse que foi um "erro humano" que a equipe ainda está investigando: "Há algo de errado que precisamos entender completamente, com a roda dianteira direita."

"Ao que parece, foi um equívoco de quem estava lá. O pneu estava engatado e pronto para andar e, infelizmente, o carro não foi liberado. Normalmente, os caras são fenomenais no pit lane, mas foi aí que, infelizmente, nos colocou em uma situação em que não deveríamos estar perto de Lewis."

"E claro, a troca da Mercedes também não foi das melhores e foi isso que colocou os dois lado a lado", finalizou.

F1 2021: Verstappen e Hamilton BATEM, RIVALIDADE se acirra e Ricciardo vence com 1-2 da McLaren | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: