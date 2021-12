Após o primeiro dia de atividades para o GP da Arábia Saudita da Fórmula 1, o chefe da Red Bull, Christian Horner, disse que não será necessário protestar contra as asas traseiras da principal rival Mercedes.

Horner havia deixado claro na coletiva de imprensa do GP do Catar que achava que a Mercedes poderia estar quebrando as regras com seu design e que a Red Bull estaria pronta para protestar nos eventos finais, mas mudou de ideia depois da FIA introduzir verificações técnicas adicionais após a classificação em Losail.

Em entrevista após as sessões de treinos livres nesta sexta-feira em Jeddah, Horner disse que não será necessário questionar as asas traseiras da Mercedes depois que o novo teste da FIA foi realizado.

“Depois que o novo teste foi realizado, vimos convergência nas velocidades. Tivemos velocidades semelhantes aqui hoje, o que é encorajador. Esperançosamente, esse será o caso aqui e no próximo final de semana”, disse o dirigente.

Falando sobre o GP da Arábio Saudita, Horner disse que "tudo pode acontecer na corrida em si".

“Você pode ver que é muito apertado entre a Mercedes e a Red Bull. É um circuito desafiador, de alta velocidade e com muros, portanto, será uma competição fascinante. A classificação será crucial como na maioria dos circuitos de rua, e então tudo pode acontecer na corrida em si”, concluiu.

