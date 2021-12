A Red Bull vai para a penúltima corrida da temporada de 2021 da Fórmula 1 na Arábia Saudita atrás da Mercedes por apenas cinco pontos no campeonato de construtores, enquanto Max Verstappen está oito pontos à frente de Lewis Hamilton na classificação de pilotos.

Isso te dado à equipe a chance de ganhar seu primeiro título desde 2013. Mas Pérez teve dificuldade de igualar seu ritmo aos dos pilotos Verstappen, Hamilton e Valtteri Bottas, durante os treinos de sexta-feira em Jeddah.

O mexicano da Red Bull terminou o TL1 mais de um segundo atrás do companheiro de equipe Verstappen e ficou mais de meio segundo atrás no TL2.

Em entrevista após o segundo treino livre em Jeddah, Horner disse que não houve grandes problemas que fizeram com que Pérez perdesse o ritmo, mas disse que Checo estava construindo sua confiança aos poucos.

“Sergio, ele começa devagar, mas ganha impulso e dá para ver que ele está crescendo, crescendo, crescendo”, disse Horner.

“Ele é uma velha raposa astuta. Ele sabe que não deve correr grandes riscos cedo demais em um circuito de rua. E acho que ele sempre se deu bem em circuitos como Sochi, Azerbaijão e Mônaco."

“Não tenho dúvidas de que ele está construindo essas fundações.”

Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Foto por: Andy Hone / Motorsport Images

Horner disse que a Red Bull estava “fazendo o nosso melhor para apoiar [Pérez] da melhor maneira que podemos”, observando sua recente melhora de forma que o viu terminar no pódio em Austin e na Cidade do México.

“Ele encontrou performance nas últimas corridas, está se classificando bem, correndo bem”, disse o dirigente.

“Precisamos disso. Precisamos desesperadamente que ele esteja nessa batalha nessas duas corridas restantes."

“Porque ter dois carros, como você viu quando tínhamos dois em jogo, dá a você outras opções."

“E queremos ter certeza de que temos os dois carros em jogo, não apenas um deles.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Mick Schumacher, Haas VF-21, Pierre Gasly, AlphaTauri AT02 Foto por: Simon Galloway / Motorsport Images

Pérez observou depois de TL2 que o trânsito dificultou uma volta totalmente limpa. Vários pilotos foram forçados a abandonar as voltas na sexta-feira após serem pegos pelo tráfego.

“Vai ser complicado na classificação, mesmo com a gestão do tráfego, teremos que tentar estar no lugar certo”, disse Pérez.

“Acho que vimos isso quando todos estavam com pneus macios no final, então pode ficar muito complicado e muito bagunçado muito rapidamente."

“Então, a longo prazo, não tivemos voltas suficientes para fazer uma leitura.”

“Acho que há muito por vir amanhã, então espero que possamos encontrar o equilíbrio certo e o ritmo certo amanhã", concluiu.

F1 AO VIVO: HAMILTON x VERSTAPPEN na estreia de JEDDAH e tudo sobre os treinos na ARÁBIA SAUDITA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: