O chefe da equipe da Red Bull, Christian Horner, aclamou a primeira corrida de Liam Lawson, novo piloto da RB, na volta do novato à Fórmula 1 no GP dos Estados Unidos, principalmente por se defender de forma agressiva contra um piloto veterano como Fernando Alonso, da Aston Martin.

O britânico elogiou a postura ousada do piloto neozelandês, em conversa com o canal ESPN. "Acho que se você tiver problemas com o Fernando e dando cotovelada [defendendo agressivamente] na sua primeira corrida de volta [à F1], você provavelmente está fazendo algo certo".

Além disso, Horner exaltou a performance de Lawson, que teve que largar do último lugar do grid por trocas de peças do motor e que conseguiu chegar em nono lugar, pontuando dois tentos.

"Acho que a corrida dele em Austin foi excepcional, voltando para o nono lugar. Ele mostrou velocidade e coragem. Foi uma grande volta por cima", conclui.

