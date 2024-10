Especializadas em novelas, Globo e Band vêm protagonizando uma das grandes, também envolvendo a Liberty Media, empresa que detém os direitos comerciais da Fórmula 1.

Após quatro décadas de cobertura da maior categoria do automobilismo mundial, a Globo deixou de transmitir as corridas ao final de 2020, com a Band entrando em cena a partir de 2021. Um novo contrato foi acordado em 2023, com término previsto para o final do ano que vem.

Questões relativas ao pagamento dos direitos de transmissão desgastaram o relacionamento entre emissora e promotora, com um distrato sendo negociado nas últimas semanas, como admitido pela Band no início desta semana. Ao mesmo tempo, foi apurado pelo Motorsport.com e uma série de veículos de imprensa que a Globo se movimenta para ter a atração novamente a partir do próximo ano.

Imaginava-se que um anúncio oficial da Globo fosse feito na semana passada, durante o evento UpFront, que apresenta ao mercado publicitário as principais atrações do próximo ano. Na ocasião, um carro de F1 foi colocado no palco principal, com logos de Globo, SporTV e GloboPlay, com um “será?” no telão ao fundo.

No sábado, foi divulgado em portais de especialistas em TV que uma reviravolta havia se consolidado, com a Band fazendo questão de cumprir o contrato até o fim, após não terem chegado a um acordo no distrato com a Liberty.

Agora, segundo o colunista Flávio Ricco, surge a informação de que a Band, na realidade, não quer continuar com a F1, e que a ‘jogada’ sobre a continuidade deste contrato seria uma forma de conseguir “respeito” da Liberty, que teria sido “truculenta” no tratamento deste assunto via e-mails à emissora.

Ainda segundo o jornalista, a Globo teve autorização da própria Band – via WhatsApp – para colocar o carro de F1 durante o UpFront, o que desmente algumas versões de que nem a alta cúpula da emissora carioca sabia do uso carro no evento.

Ainda sendo “fiel ao contrato”, segundo o colunista, a Band não mudará a cobertura do GP do México deste fim de semana, mesmo com a tradicional cobertura das eleições que a emissora proporciona. Vale lembrar que em 2022, o evento mexicano também coincidiu com um pleito e a prova foi exibida ao vivo no Bandsports.

Band se manifesta

"A Band não só quer a F1, como tem contrato para a transmissão do mundial até 2025. As precipitações que aconteceram ferem o contrato que a emissora tem com a Liberty Media. A Band cumprirá o contrato até o final", afirmou a emissora em reação à reportagem do Motorsport.com sobre a coluna de Ricco.

Mesmo com 'fico' da Band, Globo mantém preparação nos bastidores e define quais GPs vão para TV aberta em 2025

