Mark Webber é o agente e empresário de Oscar Piastri, sendo responsável por ajudar o piloto a tomar decisões importantes sobre sua carreira na Fórmula 1.

No entanto, segundo Helmut Marko, conselheiro da Red Bull, o ex-piloto está tentando "intensamente" fazer negociações com o time de Milton Keynes para uma possível transferência do australiano.

Não é incomum vermos o nome de Piastri envolvido em confusão no mercado de pilotos. Importante lembrar que, em 2023, o australiano negou que tivesse sido contratado pela Alpine, quando Fernando Alonso deixou o time pela Aston Martin, e logo revelou que seria novo companheiro de Lando Norris na McLaren.

O duas vezes vencedor de corridas na F1, tem sua carreira gerenciada por Webber, que foi piloto da Red Bull entre 2007 e 2013. Agora, Marko afirma que Mark está interessado em iniciar negociações com o time de Milton Keynes para ter o seu agenciado no macacão taurino em 2026.

O F1-Insider, que conversou com Marko, levanta a possibilidade do australiano se tornar companheiro de Max Verstappen em 2026, ou até mesmo ser o sucessor do tricampeão mundial na equipe.

Isso se dá porque o holandês está sendo relacionado a uma possível transferência para a Aston Martin, ou até mesmo para a Mercedes. O caso ganha força com Christian Horner confirmando que existe uma cláusula no contrato de Verstappen, que vai até 2028, relacionada ao desempenho do time.

Atualmente, o contrato de Piastri com a McLaren tem validade até o fim de 2026. Norris, por sua vez, estendeu seu acordo por múltiplos anos e tem 'garantia' na equipe de Woking para até depois de 2026.

Importante lembrar que a Red Bull perdeu a liderança no campeonato de construtores para a McLaren e está 40 pontos atrás, também sendo ameaçada pela Ferrari, que precisa de oito pontos para tomar a segunda colocação.

Na tabela de pilotos, Norris perdeu terreno para Verstappen após o GP dos Estados Unidos, mas está 50 pontos à frente de Piastri, que conquistou 247 e duas vitórias em 2024.

Ao comentar o assunto ao F1-Insider, Marko não foi discreto ao confirmar que Webber está tentando negociar com a Red Bull, pensando na temporada de 2026 e no futuro.

"Vamos colocar desta forma: Mark Webber está procurando intensamente por conversas".

Estando com poucas chances de lutar pelo título mundial de 2024, Piastri já disse que está "pronto" para apoiar Norris na disputa contra Verstappen. No entanto, o próprio tricampeão mundial já defendeu que, se ele estivesse na posição do australiano, não aceitar ser o segundo piloto.

"Para mim, ele definitivamente não é o piloto número dois e eu nunca aceitaria isso se fosse ele", disse o holandês ao Motorsport.com.

"Ele é um ótimo piloto de F1 que não merece abrir mão de vitórias e posições só porque lhe pedem".

Em resposta aos comentários de Verstappen, Piastri disse que a situação na McLaren não era sobre ele ajudar Norris.

"Pessoalmente, acho que Max é um cara muito franco. Ele diz o que pensa. Todos nós sabemos disso. [...] Não vejo a posição em que estou como sendo a número um ou número dois".

"Baku é um exemplo perfeito disso. Não sacrifiquei tudo nesta temporada apenas para o benefício de Lando".

"Eu tento ajudar a equipe o máximo que posso, então não é apenas uma questão de número um, número dois. Ainda temos o mesmo carro, ainda temos as mesmas oportunidades e, em Singapura, Lando fez um trabalho melhor do que eu e venceu a corrida".

"Agradeço a Verstappen por seu apoio, mas esse não é meu ponto de vista".

