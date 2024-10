Franco Colapinto filmou um comercial para o Mercado Livre, que é novo patrocinador da Williams e celebra o argentino na Fórmula 1. Agora, a equipe de Grove apresenta a pintura especial que estampará os carros nos GPs do Brasil e do México nos próximos dois finais de semana.

A Williams decidiu trazer o clássico amarelo do Mercado Livre no logotipo na tampa do motor, remetendo os dias que o time combinava o azul com amarelo.

Importante lembrar que a cor apareceu pela primeira vez no Williams FW08C em 1983 e continuou fazendo parte do design até o fim de 1993. Esse também foi o mesmo período que a Williams conquistou 55 de 114 de suas vitórias na categoria - três de seus nove Campeonatos Mundiais de Construtores e três de seus sete Campeonatos Mundiais de Pilotos.

Além disso, o amarelo fará parte do macacão que os pilotos irão usar para as corridas no Brasil e no México nos dois próximos finais de semana de corrida.

"A Williams Racing e o Mercado Livre são duas marcas sinônimas de velocidade, confiança e inovação, e essa atraente capa de motor é a maneira perfeita de celebrar nossa parceria".

"O design da pintura amarela ocupa um lugar especial na história da Williams e é ótimo ver a cor retornar aos nossos carros de uma das principais empresas de tecnologia da América Latina", disse James Bower, diretor comercial da Williams Racing.

Juan Lavista, vice-presidente de marketing do Mercado Livre, ainda acrescentou: "Temos a honra de trazer o amarelo de volta à Williams, com o icônico logotipo do aperto de mão do Mercado Libre no carro de corrida e nos trajes dos pilotos para os GPs da América Latina".

"A parceria com a Williams corresponde à nossa paixão compartilhada por velocidade e inovação. Ao conectar a emoção das corridas com o nosso compromisso com o transporte rápido e confiável, pretendemos criar conexões significativas com milhões de fãs e usuários em todo o mundo".

