O chefe da Red Bull Christian Horner disse após a classificação para o GP da Estíria de Fórmula 1 que estava "preocupado" com jogo extra de pneus que o piloto da Mercedes Lewis Hamilton tinha disponível durante o Q3.

O treino classificatório para a oitava etapa da temporada de 2021 da categoria máxima do automobilismo, que aconteceu neste sábado (26), contou com a pole de Max Verstappen. O piloto da escuderia austríaca registrou 1min03s841 e largará na corrida à frente do seu principal rival Hamilton.

Em entrevista após o Q3, o dirigente da Red Bull elogiou a performance de Verstappen na classificação.

"Sim, essa foi a nossa primeira pole aqui. Então, você sabe, uma classificação fantástica da equipe e para o Max conseguir duas voltas que foram boas o suficiente para a pole foi uma ótima atuação", disse.

Horner disse que estava "preocupado" com o fato de Hamilton ter um jogo extra de pneus disponível no Q3, mas que ficou "feliz" com a estratégia da escuderia austríaca.

"Nós pensamos que eles tinham um pouco mais de controle, mas a temperatura subiu um pouco, e como isso afetou os carros, e são margens tão pequenas no momento entre as duas equipes, mas acho que temos que apenas conseguir entrar na janela correta que, com certeza, o Max tira uma boa volta", disse.

"Fiquei um pouco preocupado porque, obviamente, Lewis tinha um jogo extra de pneus disponível no Q3, mas a experiência nos disse antes que você pode acabar sendo um pouco apressado nas suas voltas e assim por diante. Então, no final, fiquei feliz com a estratégia que tínhamos."

Questionado sobre a estratégia que a Red Bull adotaria na corrida deste domingo na Áustria, Horner disse que "tradicionalmente, esta corrida tem sido de parada única", mas que a previsão de chuva pode proporcionar uma dinâmica diferente.

"Acho que podemos ter um desafio diferente amanhã. Há previsão de tempestades. Isso poderia oferecer uma dinâmica adicional, mas, tradicionalmente, esta corrida tem sido de parada única", disse o dirigente.

"Então, vamos apenas ver no que vai dar", concluiu.

F1 AO VIVO: Verstappen 'VOA' para POLE e Hamilton SOFRE no quali do GP DA ESTÍRIA; veja análise | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Sequência de corridas até férias da F1 será chave para campeonato?

Your browser does not support the audio element.