Max Verstappen quer "provar" que os ganhos de velocidade da Red Bull se resumem à configuração da asa traseira para interromper perguntas sobre seu motor de Fórmula 1, que já foi "questionado" pelo chefe de equipe da Mercedes, Toto Wolff, ao sugerir que a equipe introduziu nova unidade de potência.

O holandês abriu uma vantagem de 12 pontos sobre Lewis Hamilton no topo do campeonato de pilotos com a vitória na França no fim de semana passado, tomando a ponta a duas voltas do fim. O britânico, por sua vez, também fez referência à equipe austríaca nas retas de Paul Ricard, dizendo que a Mercedes não poderia competir.

A vitória da Red Bull na França veio após a introdução de um novo motor da Honda, passando para o segundo do ano. As atualizações de desempenho são proibidas em componentes de energia este ano, com apenas alterações feitas por razões de confiabilidade sendo permitidas entre especificações diferentes.

Christian Horner disse depois da França que ficou "perplexo" com os comentários de Wolff, reiterando a "asa traseira muito menor" que a equipe vinha executando para ajudar em seu desempenho em linha reta. O chefe da Mercedes esclareceu na Estíria que não estava se referindo ao motor, mas Horner contestou as teorias de Hamilton.

Após a conquista da pole para o GP da Estíria no treino classificatório deste sábado (26), Verstappen respondeu a uma pergunta sobre o desempenho do motor da unidade de potência em altitude, destacando a asa traseira de baixa downforce da Red Bull.

“Acho que da próxima vez, vou trazer imprimida a diferença da asa traseira que estamos e, em seguida, vou entregá-la a cada jornalista”, disse o holandês. "Porque eu recebo essas perguntas [por] duas ou três semanas agora, que somos muito rápidos na reta, e sim nós somos, mas olhe para nossa asa traseira. Eu não acho que seja exatamente a mesma coisa."

“Com certeza, a Honda fez um ótimo trabalho em relação ao ano passado, mas do nosso primeiro motor ao que temos agora, tudo se resume a melhorias de confiabilidade e nenhuma vantagem clara na potência pura. Vou ligar minha impressora da próxima vez e entregar algumas fotos.”

Verstappen bateu a Mercedes pela ponta do grid por dois décimos na pista da Áustria, com o circuito apresentando um traçado favorável à velocidade de reta. Hamilton novamente fez referência ao desempenho do carro RB16B após a qualificação.

“Eles conseguiram ser muito rápidos novamente neste fim de semana, o que é difícil para nós competirmos”, disse o britânico. "Apesar disso, estou muito orgulhoso da equipe por continuar a trabalhar forte e não deixar pedra sobre pedra.”

