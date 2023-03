F1: Verstappen fala sobre início de polêmicas com Alonso em Jeddah

Carregar reprodutor de áudio

Max Verstappen e outros pilotos da Fórmula 1 enfatizaram que o fato de Fernando Alonso e Esteban Ocon não alinharem corretamente nos grids de largada dos GPs de Arábia Saudita e Bahrein, respectivamente, seja devido à "má visibilidade" dos carros atuais.

Na corrida de abertura da temporada em Sakhir, Ocon, francês da Alpine, foi penalizado por não alinhar corretamente em seu grid. O mesmo aconteceu com Alonso, da Aston Martin, na Arábia, quando o espanhol recebeu uma penalidade de 5s por largar muito à esquerda de sua área.

Verstappen disse que o que ocorreu com Alonso e Ocon foi por falta de visibilidade da atual safra de carros, que dificulta o alinhamento para o ponto correto do grid.

Os bicos mais longos, os pneus maiores entre outras coisas tiveram o efeito colateral de limitar a visão do piloto ainda mais do que já acontecia em um típico monoposto.

“A visibilidade é muito ruim no carro, esse é provavelmente o principal problema em que às vezes você não está totalmente correto em sua área”, disse Verstappen.

“É doloroso quando acontece, mas é um pouco a mesma coisa com a linha branca nos limites da pista. Às vezes você discute: você ganhou alguma coisa indo para fora?

"Acho que em um ponto precisamos de uma regra. Parece muito bobo se as pessoas começarem a tirar proveito de ir para a esquerda e para a direita, mas não sei o que podemos fazer melhor."

O vencedor de Jeddah, Pérez, concordou com seu companheiro de equipe na Red Bull, explicando que há um elemento de sorte envolvido em atingir suas marcas.

"É realmente difícil ver onde você parou", disse ele, admitindo que até parou antes para se garantir.

"Na minha opinião, apenas exagerei e parei antes, mas você não tem ideia quando está no carro. Você não sabe se ficou muito atrás ou muito à frente.

“Precisamos de mais visibilidade para poder ter uma ideia melhor do que temos atualmente. É bom que exista uma regra, mas ao mesmo tempo às vezes é como sorte, para ser honesto."

O piloto da Mercedes e diretor da GPDA, George Russell, pediu "bom senso", pois considerou a penalidade de Alonso muito extrema.

"É incrivelmente difícil", relatou Russell. “Estamos sentados tão baixos e, para colocar alguma perspectiva, só vemos provavelmente os dez ou cinco centímetros superiores do pneu, então você não consegue ver o solo em si.

"Temos essas grandes linhas amarelas apontando... Não consigo nem ver a linha amarela, muito menos as linhas brancas determinando a posição lateral.

"É muito, muito difícil, então é por isso que acho que precisamos ter um pouco mais de bom senso."

