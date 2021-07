Christian Horner vive com a Red Bull um momento que não presenciava há anos na Fórmula 1: a equipe austríaca lidera o mundial de pilotos e construtores e está em vantagem sobre a rival Mercedes não só na parte técnica, mas também "equilibrou" a parte psicológica.

Recentemente, o chefe da equipe alemã, Toto Wolff, disse que o colega era um "charlatão" e já polemizou outras vezes sobre um suposto motor atualizado da RBR e a reação deles à dúvida da montadora.

"Vindo de um cara que está na frente das câmeras mais do que ninguém, achei muito engraçado", disse Horner ao The Guardian sobre as declarações de Wolff. "Tenho certeza de que Toto tenta enquadrar sempre que pode, mas às vezes quando você aponta o dedo, há outros três virados para trás."

"Provavelmente sou o único que não tem conflito de interesses com ele. Posso dar minha opinião e dizer o que penso. Acho que isso o deixa meio desconfortável", confessou.

Segundo Horner, é a primeira vez que os rivais vivenciam um momento de pressão como na atual temporada: "É uma profissão competitiva e Toto é um maníaco por controle, como pode ser visto, e o que ele não pode controlar é a Red Bull."

"É uma dinâmica que ele provavelmente não experimentou antes porque se juntou à Mercedes já acertada. É inédito para muitas pessoas da equipe estarem nesta posição”, acrescentou o britânico.

