George Russell explicou os fatores que levaram ao seu "grande passo" na qualificação para o GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, segunda etapa consecutiva que o piloto vai ao Q3. O britânico se classificou em oitavo para a primeira corrida de sprint da categoria - cujos resultados definirão o grid para a prova de domingo - seu melhor resultado pela Williams.

Um ganho de 0s441 em relação ao Q1 na sua única volta no Q2 o colocou na parte final do treino, onde derrotou Carlos Sainz, da Ferrari, e o tetracampeão Sebastian Vettel, da Aston Martin.

Falando aos repórteres - incluindo o Motorsport.com - no paddock de Silverstone após a qualificação, Russell observou que "não é a primeira vez que notou que melhorou mais do que deveria durante uma sessão".

Ele acrescentou: "Acho que só gosto de entender o que o carro está fazendo antes de saber como extrair o máximo dele. Eu acho ao estar em um bólido bom que vai passar até o Q2 ou Q3, essa é exatamente a estratégia que você deseja. O resultado estava realmente vindo em nossa direção. Minha primeira volta no Q2 foi boa, mas nada ótimo, e então na segunda eu dei um grande passo."

Questionado se a melhora se deveu apenas a seus esforços, o britânico descreveu uma combinação de fatores que garantiram seu bom desempenho: "Foi tudo. Colocando os pneus em uma janela melhor, sabendo exatamente o que precisávamos mirar na volta de saída, eu pilotando um pouco melhor, posição em pista muito boa com um pequeno vácuo de [Fernando] Alonso à frente. Todas essas coisas pagaram a nosso favor."

Russell havia encerrado a sessão de treinos livres em último, sentindo-se "perdido" e "sem confiança", e anulando seu melhor momento na sessão ao escapar na curva Copse.

No entanto, o piloto de 23 anos disse que ele e a Williams depositam suas esperanças na mudança das condições para a qualificação muito posterior, habitual em Silverstone, o que proporciona um impulso adicional para o ajuste do carro.

"Tínhamos que tomar uma pequena decisão após os treinos", disse ele. "Que fosse tentar melhorar o carro e virá-lo de cabeça para baixo, ou apenas nos mantermos firmes e esperar que a boa condição venha até nós."

“Foi isso que fizemos - mantivemos nossas armas e a pista ideal veio até a gente, os pneus nos favoreceram, tudo entrou em uma janela muito melhor. Senti-me muito confiante e confortável e assim ganhei aquele décimo ou dois extra."

