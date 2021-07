Max Verstappen disse que "uma sensação estranha" atrapalhou sua performance na sessão de classificação desta sexta-feira (16) para a corrida sprint do GP da Grã-Bretanha da Fórmula 1.

Lewis Hamilton garantiu a 'pole position' para a primeira corrida sprint de classificação da F1, à frente de Verstappen por 0s075.

O piloto holandês, que chegou ao GP da Grã-Bretanha com três vitórias consecutivas, admitiu que não foi capaz de "realmente atacar" durante a classificação.

"Só precisamos olhar para nós mesmos porque acho que o carro em si está se comportando muito bem. Mas eu estava muito subvirando, então não consegui atacar nenhuma curva", disse.

“Eu estava apenas esperando a frente segurar e uma sensação um pouco estranha, para ser honesto, de guiar, porque eu não acho que estava afinado ou relacionado à asa dianteira. É isso. Ainda bem próximo, então está tudo bem. "

Verstappen se manteve otimista sobre seu ritmo de corrida, apesar de perder para Hamilton no formato de classificação tradicional, e sente que se a Red Bull resolver o problema, ele será capaz de lutar na corrida de sprint.

"É uma sensação um pouco estranha, para ser honesto", disse."Você se classifica, vai direto e na verdade isso não significa nada em termos de sensação de pole position, então veremos amanhã."

"Acho que temos um carro de corrida forte. Precisamos apenas consertar um pouco os problemas que tivemos na classificação, mas estou bastante confiante de poder ter uma corrida forte", concluiu.

