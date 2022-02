Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari parece não ter tido o cuidado suficiente com seu carro da Fórmula 1 2022: as primeiras fotos do F1-75, que será pilotado por Charles Leclerc e Carlos Sainz na próxima temporada, vazaram um dia antes da apresentação oficial, marcada para esta quinta-feira, 17 de fevereiro, às 10h no horário de Brasília.

Como esperado, a escuderia utilizou vermelho com detalhes em preto e o carro ganhou uma entrada de ar superior triangular conforme relatado pelo Motorsport.com, mas o design das laterais é muito diferente do que vimos nas renderizações da Haas e lembra um pouco o MP4-26, carro da McLaren em 2011.

Confira a imagem vazada do F1-75:

WILLIAMS mostra carro 'REAL' após lançar fake, ALFA ROMEO 2022 é flagrada e F1 divulga NOVAS REGRAS

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #161: O que aprovamos e reprovamos para temporada 2022 da F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: