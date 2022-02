Carregar reprodutor de áudio

O vencedor da Indy 500 e piloto de longa data da FIA, Danny Sullivan, apoiou o diretor de provas da Fórmula 1, Michael Masi, dizendo que ele deveria receber crédito porque "trabalha como um cão o ano todo".

Falando antes da FIA revelar sua decisão sobre uma provável reestruturação de como o controle de corrida é executado nos finais de semana de GP, o americano defendeu o australiano e a situação em que ele foi colocado durante os momentos finais da corrida de Abu Dhabi.

"É muita pressão, porque você está tentando tomar a decisão certa e seguir todas as regras", disse Sullivan. "Na melhor das hipóteses na internet, você tem 51% de pessoas felizes e 49% chateadas com cada decisão!"

"Acho injusto culpar Masi. Ele fez uma escolha com base em muitas coisas que remontam a um ano, ou dois, que foram sobre, você sabe, 'vamos terminar [as corridas] com bandeira verde', por exemplo."

"Michael é um cara só – ele organiza inspeções, faz isso, faz aquilo. Quero dizer, ele trabalha como um cão o ano todo! No final disto, todos estão exaustos e você está apenas tentando tomar a decisão certa."

Danny Sullivan, FIA Steward, right Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Sullivan, que marcou pontos na F1 com a Tyrrell em Mônaco em 1983, faz parte dos comissários rotativos de pilotos há mais de uma década.

Embora não estivesse a serviço em Abu Dhabi para o fatídico final, ele explicou como as decisões do lado da pilotagem são tomadas para serem proferidas pelo diretor de provas. Além disso, revelou também que nunca experimentou nenhuma mudança no processo dependendo da situação do campeonato.

"Nunca tivemos um debate sobre a situação de alguém na classificação, o que irá acontecer com os pontos, nem nada nada disso em 13 anos", comentou. "Agora, se alguém tem isso em mente, ninguém nunca o trouxe à tona na sala dos comissários."

"Nós apenas olhamos para os dados, todas as câmeras, tudo. Vemos a suposta infração – se foi ou não – e se sim, as penalidades estão praticamente definidas. Se for extremo, é isso, se não for, é aquilo."

"Trabalhei com todos os comissários-chefes, os segundos comissários, e sempre foi assim. Se não temos certeza, sempre fazemos uma pergunta. E isso foi o mesmo para Charlie Whiting ou Michael Masi. Você toma a melhor decisão possível com base nas informações que obteve."

Quando questionado especificamente sobre a situação de Abu Dhabi, Sullivan acredita que as restrições de tempo em uma situação de alta pressão – combinadas com as mensagens de rádio das equipes para Masi que foram transmitidas pela TV – contribuíram para o resultado controverso.

"Está um pouco fora de controle", disse o americano. "Em última análise, ele tem que fazer a escolha e quanto mais apoio você puder obter em torno dele [melhor], mas o problema é que você não tem tempo para convocar uma conferência."

"Quando você está tentando esclarecer um incidente, tirar os fiscais da pista e deixar tudo pronto para ir, não é como se houvesse tempo para 'ei pessoal, vamos nos reunir aqui'. E você ainda tem essa situação de rádio [com as mensagens das equipes para o controle de corrida transmitidas], isso está errado na minha opinião."

"Michael é um cara legal, Charlie realmente acreditava nele e trabalharam juntos por anos. Ele aprendeu com os melhores. Charlie tinha muito conhecimento e desenvolveu tudo, crescendo como mecânico de F1 e passando por todas as situações. Então, substituir esse tipo de experiência é difícil."

