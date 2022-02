F1: Russell abandonará capacete vermelho em respeito a Schumacher

Carregar reprodutor de áudio

George Russell mudou o vermelho para preto como cor principal de seu capacete para a temporada de 2022 da Fórmula 1 com a Mercedes, em respeito a Michael Schumacher. O britânico correrá em tempo integral pela equipe alemã depois de impressionar durante suas três temporadas com a Williams, durante as quais foi membro do programa júnior da escuderia.

Ele se unirá ao heptacampeão da categoria Lewis Hamilton e correrá no carro W13, que será apresentado na próxima sexta-feira (16) em Silverstone.

Ao longo de sua carreira de piloto, Russell usou capacetes amplamente vermelhos que também incorporaram um pouco de azul para combinar com as cores da Williams, mas em um vídeo postado pela Mercedes nas redes sociais, ele revelou um novo design para a próxima temporada que se diferencie de Schumi.

O alemão correu pelo time em seu retorno à F1 entre 2010 e 2012, tornando icônica a visão de um capacete vermelho brilhante contra a pintura prateada.

Russell explicou que era "bem diferente em cores" em comparação ao que ele tinha anteriormente e que optou por um "preto ousado" nesta temporada.

"Um capacete vermelho em uma Mercedes... eu pensei que era muito Michael Schumacher, e eu realmente queria respeitar isso e seguir uma direção diferente. Então, trouxe o preto", disse o britânico. "Obviamente, tenho meu logotipo GR63 na lateral, meu número no topo e a estrela da Mercedes na frente."

"Eu acho que ficou muito legal e ousado. Espero que gostem e o verão em breve no W13 em Silverstone", acrescentou.

Russell fará parte da apresentação formal do W13 na sexta-feira antes de guiar na pista com o carro em um shakedown em Silverstone. Ele desfrutará de sua primeira corrida prolongada no novo monoposto quando os testes de pré-temporada da F1 começarem em Barcelona, em 23 de fevereiro.

