F1: Jack Doohan fará TL1 do GP do México com Alpine

Jack Doohan fará sua estreia oficial na Fórmula 1 no primeiro treino livre do GP do México, nesta sexta-feira, no carro de Esteban Ocon, da Alpine.

O australiano, filho do pentacampeão da MotoGP, Mick Doohan, já havia participado do dia de filmagens com o A522, além de testar com o modelo anterior em testes privados no Catar em maio, Monza em junho e Budapest no mês passado.

“Sou extremamente grato à Alpine por me dar esta oportunidade de pilotar em treinos livres no México”, disse Doohan em comunicado. “É sempre uma grande honra ser encarregado de pilotar um carro de F1, então ter a oportunidade em um fim de semana de GP é muito especial.

“Em última análise, o objetivo é fazer isso todas as semanas e essa experiência é mais um passo para atingir esse objetivo. Eu me preparei o melhor que pude e acho que será muito emocionante experimentar o carro neste tipo de circuito com alta altitude e velocidade máxima muito alta.

“Vou trabalhar duro no dia, fazer tudo o que a equipe define e, ao mesmo tempo, aproveitar o momento, pois sei que será uma oportunidade única”.

“Estamos muito satisfeitos em anunciar que Jack se juntará à equipe no México e assumirá as funções de pilotagem no Treino Livre 1”, disse o chefe da Alpine, Otmar Szafnauer. “Todos nós ficamos impressionados com a progressão de Jack em muitas áreas nesta temporada e ele merece essa chance enquanto continuamos a nutrir seu potencial.

“É importante dar aos nossos jovens pilotos oportunidades de testar carros de F1 e nosso programa provou ser bem-sucedido em fazer exatamente isso. Esperamos que Jack trabalhe duro durante a sessão e tire o máximo que puder da experiência de estar envolvido em um fim de semana de GP de Fórmula 1.”

Doohan ingressou na Alpine Academy em janeiro, depois de terminar em segundo lugar na temporada de 2021 da F3. Sua campanha na Fórmula 2 o viu conquistar três vitórias em corridas, além de mais três pódios e três pole, faltando uma etapa em Abu Dhabi, em novembro, quando o piloto estará de olho na conquista do terceiro lugar e de melhor novato do campeonato.

