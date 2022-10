Podcast #201: Quem pode parar a Red Bull?

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 pode estar desenvolvendo mais uma era de dominância, proporcionada pela Red Bull e Max Verstappen, após piloto e equipe confirmarem os seus respectivos títulos de 2022.

Com motores congelados até o final de 2025 e o teto de gastos, será que o time austríaco e o atual bicampeão mundial manterão essa hegemonia?

A equipe do Podcast Motorsport.com analisa essa possibilidade e quem poderia barrar isso. O programa também fala sobre a fase final da Stock Car em 2022, após a rodada dupla de Goiânia.

