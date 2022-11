F1: Jeddah revela ajustes na pista para 2023

Carregar reprodutor de áudio

O Jeddah Corniche Circuit sediou sua primeira corrida de Fórmula 1 em 2021, tornando-se o circuito de rua mais rápido do calendário, mas recebendo críticas de alguns pilotos devido ao layout apertado e pouca visibilidade em curvas cegas.

Antes de sua segunda corrida em março de 2022, Jeddah fez uma série de ajustes na pista para melhorar as linhas de visão e torná-la mais segura para os pilotos, além de ampliar o circuito em alguns lugares. Mas os organizadores do GP já revelaram que uma série de novas mudanças serão feitas antes da próxima etapa em 19 de março do ano que vem.

Uma das maiores mudanças está na sequência esquerda-direita de alta velocidade nas curvas 22 e 23, onde foram feitos esforços para reduzir as velocidades em cerca de 50 km/h, ajustando a colocação da cerca e adicionando um meio-fio chanfrado.

Mudanças também foram feitas nas curvas 14 e 20, duas das curvas cegas mais rápidas do circuito, onde as cercas foram empurradas para trás para abrir mais espaço e fornecer melhores linhas de visão aos pilotos.

Jeddah Track Turn 14-01 Photo by: Saudi Motorsport Company

Na Curva 14, a parede do lado direito da pista foi empurrada para trás em 7.5 metros, enquanto a parede da esquerda na Curva 20 recuou cinco metros. As paredes também foram empurradas para trás nas curvas 8 e 10 para melhorar a visibilidade.

Meios-fios chanfrados também foram adicionados nas curvas 4, 8, 10, 11, 17 e 23, enquanto novas 'linhas de vibração' foram colocadas nas curvas 3, 14, 19, 20 e 21 para impedir que os motoristas corram ao largo e reduzam a velocidade.

“A evolução do Jeddah Corniche Circuit continua em ritmo acelerado e estamos entusiasmados em adicionar mais esses ajustes à nossa magnífica pista como resultado de consultas positivas com a FIA, a F1 e os pilotos”, disse Martin Whitaker, diretor executivo da Saudi Motorsport Company.

“As duas corridas anteriores aqui em Jeddah já confirmaram o JCC como o circuito de rua mais rápido e emocionante do mundo e esses novos desenvolvimentos só irão aumentar o espetáculo que os fãs podem esperar para ver em março, quando a F1 retornar à nossa cidade.

“É vital para qualquer circuito ouvir e aprender com aqueles que correm nele e usar seu feedback para crescer e melhorar o tempo todo.

“Estamos confiantes de que essas mudanças levarão a corridas ainda mais rápidas, emocionantes e - crucialmente - seguras, e mal podemos esperar para ver os maiores pilotos do mundo lutarem aqui sob as luzes novamente em 2023.”

Jeddah Track Layout Photo by: Saudi Motorsport Company

VÍDEO: Ricciardo será sombra para Pérez na Red Bull?

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate 'treta' entre Verstappen e Pérez no GP de São Paulo