A rivalidade entre Mercedes e Red Bull na Fórmula 1 chegou a grandes patamares desde o acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen no GP da Grã-Bretanha, onde os dois se tocaram na curva Copse, de alta velocidade, e o holandês levou a pior, indo ao muro, recebendo um impacto de 51G e parando no hospital. E o jornalista holandês da F1, Jack Plooij, não gostou do comportamento da equipe alemã.

Ao longo desse dia e semanas depois, os chefes de ambas as escuderias trocaram farpas nos bastidores, Christian Horner e Helmut Marko condenaram a pilotagem do britânico, enquanto Toto Wolff defendeu seu piloto e rebateu as vaias recebidas por ele em Budapeste na etapa da Hungria

"Achei muito decepcionante que ele Hamilton falam sobre respeito há anos, mas não mostram nenhum também. Não gosto disso", comentou Plooij ao Motorsport.com, que disse que Wolff fez uma espécie de acusação aos torcedores holandeses.

"Então, ele juntou-se a isso novamente apontando o dedo para os fãs laranjas, mas isso não faz sentido, porque então você está apenas colocando lenha na fogueira", completou.

MAX WILSON vê colaboração "MARAVILHOSA" de BAND no automobilismo, com F1 "até no PROGRAMA DO NETO"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: