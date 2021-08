F1: Hoje na Ferrari, ex-Mercedes relembra brigas com Rosberg

Nico Rosberg foi o único na era híbrida da Fórmula 1 a conseguir bater Lewis Hamilton no campeonato de pilotos, também pela Mercedes. O alemão venceu a temporada de 2016 após bom início, reação na segunda metade do ano e controle da última etapa, em Abu Dhabi. Apesar disso, sua relação com os boxes não era unânime, mais especificamente com o ex-engenheiro da escuderia, Jock Clear.

O antigo companheiro do piloto no time revelou ao podcast Beyond The Grid que sua única temporada de trabalho em conjunto com ele não foi tão agradável, com brigas constantes: "Não nos demos muito bem"

No entanto, apesar da parceria ter terminado abruptamente por conta disso, ele disse que as richas ficaram para trás: "Na verdade, nos damos muito bem agora e mantemos contato. Ele tem sido muito útil para mim ao longo dos anos, conversando sobre algumas coisas da psicologia do piloto. O relacionamento melhorou."

Atualmente, Clear trabalha na Ferrari. A escuderia de Maranello briga pelo terceiro lugar no mundial de construtores contra a McLaren e apresenta ascensão após um 2020 desastroso.

