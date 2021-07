O polêmico acidente entre Lewis Hamilton e Max Verstappen em Silverstone segue pegando fogo. E após criticar o heptacampeão, agora foi a vez de Jos Verstappen mudar de alvo. Em entrevista, o pai do atual líder da Fórmula 1 criticou Toto Wolff, com quem sempre teve uma boa relação, por sequer ligar para saber como o filho estava após a batida.

Assim que saiu do carro, Verstappen foi encaminhado ao centro médico do circuito e, em seguida, a um hospital, por onde passou por uma bateria de exames, sendo liberado no fim da noite de domingo na Inglaterra.

Jos acompanhou todo o processo de internação do filho, e cobrou uma punição mais dura a Hamilton, afirmando que o heptacampeão deveria ter sido desclassificado pelo toque.

Mas agora, em entrevista ao site F1-Insider.com, Jos troca o alvo, passando a disparar contra o chefe da Mercedes. Apesar de sempre ter mantido uma boa relação com Wolff, essa situação deve mudar agora em diante devido ao modo como o austríaco lidou com o caso.

"Você não celebra uma vitória com tamanha euforia se um colega está no hospital", disse. "E quanto a Wolff, sempre tivemos uma boa relação, ele vivia nos ligando e nos elogiava. Acho que todos sabem o motivo. Sequer nos ligou ontem. Agora, nem precisa mais".

O pai de Verstappen ainda atualizou a situação de seu filho após sair do hospital.

"Ele está se recuperando bem até aqui. Foi um impacto muito grande. Max perdeu a respiração. Por isso mesmo que ele não quer dizer nada, até que se sinta completamente recuperado".

"Max tinha a preferência naquela curva. Lewis aceitou a chance de uma batida em uma curva muito rápida, muito perigosa. Ele deveria ter deixado mais espaço. Algo que ele fez depois, no mesmo ponto, com Charles [Leclerc]".

ANÁLISE F1 - TRETAS de Hamilton: como Verstappen fica entre RIVAIS de Lewis? Acima de Alonso e Nico?

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: