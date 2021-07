A Red Bull segue firme no objetivo de "aumentar" a penalidade sofrida por Lewis Hamilton no GP da Grã-Bretanha de Fórmula 1, após colisão com Max Verstappen na curva Copse. O holandês sofreu um impacto de 51G ao bater na barreira de pneus e o britânico, consequentemente, foi punido com dez segundos, pagos nos boxes.

No entanto, isso não deixou a equipe austríaca satisfeita, por considerar o acidente grave a atitude do heptacampeão imprudente. O conselheiro da escuderia, Helmut Marko, contratou um advogado para investigar o caso.

“Queremos verificar o que você fazer em tal situação dentro da estrutura da lei do esporte”, disse ele, em entrevista ao jornalista austríaco Kronen Zeitung. Uma suspensão seria justificada, mas talvez os regulamentos também sejam culpados por serem relativamente restritos."

“Foi muita sorte que nada de sério aconteceu com Max, o carro e provavelmente o motor estão quebrados. Não podemos deixar isso assim. Verstappen estava em sua linha. Hamilton deveria tirar o pé do acelerador. Você não pode acertar seu oponente na roda traseira em uma das curvas mais rápidas, o toque mais leve pode ter consequências fatais. Uma ação irresponsável e ele precisa precisa saber das consequências”, reforçou Marko.

F1 2021: TENSÃO após BATIDA de HAMILTON e VERSTAPPEN em SILVERSTONE! Tudo sobre o GP! | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #119 - TELEMETRIA: Qual é o impacto da 'Sprint' na F1? Rico Penteado responde

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: