F1 - Kvyat 'zoa' Marko após "não" da RBR: "Morrendo de vontade"

Daniil Kvyat zombou de Helmut Marko após o consultor da Red Bull dizer que não haveria chance de um possível retorno do russo à escuderia na Fórmula 1. O piloto reserva da Alpine disse que Marko está "morrendo de vontade de me ligar".

Depois de revelar que a escuderia austríaca ainda precisa começar a pensar em sua dupla para o próximo ano, afirmando que não discutirá com ninguém antes da pausa de verão, o conselheiro do time negou um possível retorno de Kvyat ao time. O russo saiu do grid da categoria no final da temporada de 2020 depois que AlphaTauri optou por contratar o jovem Yuki Tsunoda para ser parceiro de Pierre Gasly em 2021.

"Absolutamente não. Estamos focados em trabalhar com os nossos atuais pilotos, e ele também tem um contrato com a Alpine", disparou o conselheiro.

Questionado sobre chance de contratação de outros pilotos, ele insistiu: "Não estamos pensando em formações de pilotos no momento".

“Pelo que me lembro, o contrato de Pierre Gasly dura mais dois anos, ou seja, na Red Bull ou na AlphaTauri. Mas como eu disse antes, não estamos pensando em formações de pilotos no momento. Vamos pensar sobre isso e tomar uma decisão durante as férias."

Kvyat, por sua vez, respondeu a declaração do chefão da Red Bull em um tom de brincadeira, dizendo que Marko estaria “morrendo de vontade” de ligar para chamá-lo de volta à escuderia austríaca, mas que o orgulho atrapalhava o conselheiro de fazer a ligação.

Atualmente, Kvyat é piloto reserva da Alpine. O russo assumiu o cargo de Sergey Sirotkin na escuderia francesa, que serviu como reserva da Renault até 2020 antes da mudança de marca da equipe.

Helio Castroneves: LENDA em INDIANÁPOLIS 'dá carona' em pista MÍTICA e ENSINA os seus SEGREDOS

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast: Quais os episódios fora da F1 que mais marcaram nossas vidas?

Your browser does not support the audio element.