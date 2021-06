O conselheiro da Red Bull na Fórmula 1, Helmut Marko disse que os resultados de Max Verstappen na categoria "mais do que justificaram" decisão de dispensar Carlos Sainz da Toro Rosso em 2017.

Verstappen e Sainz foram companheiros de equipe na F1 em 2015 na escuderia secundária da Red Bull. O destino dos pilotos, no entanto, foi diferente. O holandês foi 'promovido' ao time principal no ano seguinte. Já o espanhol, foi emprestado à Renault em 2017 e 'descartado' pela Toro Rosso, atual AlphaTauri.

Em entrevista ao Formel 1, Marko disse que, apesar de haver interesse em fechar acordo com Sainz na época, a equipe viu que Verstappen "era um piloto melhor".

“Nós éramos muito fortes naquela época. Mas no Max vimos um piloto melhor”, disse o consultor.

“Estávamos muito interessados em oferecer um contrato a Sainz. Verstappen e Sainz estavam no mesmo nível, mas não podíamos oferecer a ele nada além de uma vaga na Toro Rosso.”

O chefão da Red Bull não se arrepende, acrescentando que os resultados de Verstappen "justificaram nossa decisão”.

“Primeiro, nós o emprestamos, mas depois o contrato foi totalmente cancelado. Não queríamos atrapalhar seu futuro. Os resultados de Verstappen desde então mais do que justificaram nossa decisão”, concluiu.

