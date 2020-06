Nesta quinta, o CEO da Fórmula 1 Chase Carey anunciou a doação de 1 milhão de dólares para a criação de uma fundação voltada a ajudar grupos minoritários e sub-representados a desenvolver suas carreiras no esporte. Essa fundação é parte da iniciativa #WeRaceAsOne (Corremos como um só), lançada pela F1 nessa semana.

Segundo a F1, a função dessa nova fundação será "financiar primariamente, mas não exclusivamente, estágios e programas de aprendizes dentro da F1 para grupos sub-representados para garantir que eles terão a oportunidade de mostrar todo seu potencial e ter acesso a uma carreira promissora no esporte".

A fundação, que ainda não possui um nome oficial, será operada junto com o novo grupo de trabalho anunciado pela F1 nesta semana.

Falando sobre os planos, a F1 disse que o grupo "será estabelecido ao longo dos próximos meses e incluirá observações dos pilotos e das equipes, além de experts nas áreas de diversidade e inclusão".

"O Grupo de Trabalho será focado especificamente na identificação de oportunidades de emprego e educação para grupos sub-representados dentro da F1, incluindo carreiras na área de STEM [Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática], e as ações necessárias para lidar com essas questões".

A F1 afirmou que a doação de Carey é apenas o pontapé inicial de um programa de arrecadação de fundos: "Esperamos que o financiamento cresça para apoiar mais estagiários e oportunidades de bolsas no futuro".

"Acreditamos que, como um esporte verdadeiramente internacional podemos fazer a diferença usando nossa voz e determinação para lidar com essas questões vitais".

"Somos um esporte que representa milhões de fãs ao redor do mundo, e precisamos garantir que somos tão diversos e inclusos em nossa própria comunidade como as que visitamos ao redor do mundo".

Carey destacou a importância de abrir o esporte para pessoas de todas as origens.

"Nós reconhecemos que a F1 precisa ser mais inclusiva e diversa", disse. "Enquanto determinamos nossas estratégias no ano passado para melhorar a posição de nosso esporte, precisamos, e queremos, fazer mais".

"É por isso que vamos estabelecer um Grupo de Trabalho para ouvir e garantir que serão identificadas as iniciativas corretas para aumentar a diversidade na F1".

"Queremos garantir que daremos as melhores chances de trabalhar na F1 a todas as pessoas, independente de seu gênero, etnia, orientação sexual ou habilidades físicas".

"Portanto, também estamos dando o passo inicial da criação de uma fundação que irá apoiar oportunidades essenciais de educação e emprego na F1, que dará a chance de trabalhar nesse incrível esporte a talentos sub-representados, construindo uma grande carreira".

