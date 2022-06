Carregar reprodutor de áudio

Vice-líder da temporada 2022 da Fórmula 1 e piloto mais rápido da sexta-feira de treinos livres para o GP do Azerbaijão, o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, afirmou que ainda há interrogações sobre a real forma de sua equipe e da rival, Red Bull, em Baku.

Para o ferrarista, a briga pela pole position será acirrada. "Acho que sim. Acho que Max [Verstappen, holandês da Red Bull que lidera a F1 2022] e Carlos [Sainz, companheiro espanhol de Leclerc] não melhoraram de verdade. Então, ainda há muitos pontos de interrogação", ponderou o monegasco.

"Acho que o positivo a tirar de hoje é que a degradação dos pneus foi ok e o ritmo de corrida foi muito forte. Então isso é bom", completou Leclerc, que foi batido pela Red Bull de Sergio Pérez na sessão prática inaugural.

"Foi um dia sólido", disse o mexicano. "Mas temos trabalho a fazer. A Ferrari parecia forte, especialmente no segundo setor, nas curvas. Temos que encontrar algo para lutar amanhã. Mas foi um bom começo. O TL2 não foi tão bom quanto gostaríamos. Acho que provavelmente tomamos algumas decisões erradas. Estávamos apenas explorando e não fomos capazes de resolver nossos problemas."

"Mas também temos bons dados com ambos os pneus a longo prazo, então creio que há boas informações para coletarmos e analisarmos esta noite. Espero que possamos colocar 'tudo junto' amanhã para a classificação", completou Pérez, que vem de vitória em Mônaco.

Verstappen também avaliou os treinos em Baku. "Tivemos um pouco de azar com meus pneus macios no TL1 e TL2", disse o holandês. "O tempo todo recebi alguma bandeira amarela, então tive que 'recuar', mas, no geral, acho que parecemos bastante decentes."

"Parece que a Ferrari é bastante rápida em uma volta, mas o ritmo de corrida parece um pouco mais equilibrado. Então, isso é positivo. Mas, no geral, acho que não foi um dia ruim, só preciso ajustar algumas coisas", explicou o atual campeão mundial da F1.

