Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 1 sempre foi considerada um esporte masculino no qual qualquer pensamento diferente do tradicional acaba sendo mal visto. Felizmente, isso foi mudando com o passar dos anos, e as equipes se movimentam para criar um ambiente mais diverso e inclusivo. Por isso, muitas aproveitam o mês de junho para realizarem ações em apoio ao Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Nomes como Sebastian Vettel e Lewis Hamilton se manifestam constantemente em defesa dos direitos humanos. O tetracampeão usou uma camiseta com as cores do arco-íris no GP da Hungria do ano passado, em protesto a uma lei que havia sido aprovada no país, enquanto o britânico usou um capacete com as cores da bandeira no final da temporada passada, quando a F1 visitou países do Oriente Médio em que ser LGBTQIA+ é crime, passível de execução em alguns casos.

A Mercedes se uniu à causa com uma alusão à bandeira no carro: a icônica estrela da marca terá as cores do arco-íris pelas próximas três corridas da F1: Azerbaijão, Canadá e Grã-Bretanha.

"Tanto Lewis Hamilton quanto George Russell levarão a Estrela do Orgulho em seus carros para estas provas, somando suas vozes à celebração mundial da comunidade LGBTQIA+", informou a equipe em um comunicado.

Outra equipe que levará as cores da bandeira em seu carro é a Alpine, que divulgou a novidade no A522 de Fernando Alonso e Esteban Ocon para o GP do Azerbaijão.

Alpine F1 Team marks Pride Month Photo by: Alpine

A equipe francesa anunciou ainda uma parceria com a organização Racing Pride para divulgação e como forma de melhorar suas políticas internas e inclusão e diversidade.

Outra equipe parceira da Racing Pride é a Aston Martin, que pelo segundo ano consecutivo traz visibilidade às ações da organização, além de suas operações internas. Em vídeo publicado em suas redes sociais, a Aston divulgou que realizaria uma conversa entre os membros da equipe com o criador da RP, o piloto Richard Morris.

VÍDEO: O que acontece com quem não respeita teto de gastos da F1?

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #181 – O que novo carro da F1 tem de melhor e pior até agora?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: