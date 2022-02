F1: Leclerc analisa capacidade de 'caça' dos carros de 2022

Carregar reprodutor de áudio

Piloto da Ferrari, uma das equipes que mais se destacaram nos testes de pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona, o monegasco Charles Leclerc analisou a capacidade dos carros deste ano seguirem uns aos outros na pista.

Nesta temporada, a categoria passa por uma 'revolução técnica', com alterações significativas no regulamento. Após os testes da Espanha, alguns pilotos relataram que a F1 conseguiu facilitar a possibilidade de um carro perseguir a máquina à frente, mas Leclerc apontou um 'porém'.

Segundo o monegasco, a perseguição fica difícil quando se está a 1s do bólido à frente, mas, quando se diminui a distância para a casa de 0s5, a perseguição volta a ser menos complicada do que era até o fim de 2021.

Apesar da aparente anomalia, o piloto disse que se sentiu satisfeito com a evolução geral da F1 2022 neste aspecto. "É bem interessante. Porque quando a distância está entre 3s e 1s, você realmente consegue 'seguir' mais facilmente", explicou.

"Mas, entre 1s e 0s5, eu diria que a sensação é a mesma que eu tinha no último ano. E aí, de 0s5 para menos, o carro deste ano é muito melhor", afirmou o monegasco, que vai para sua quarta temporada na Ferrari. Assim como em 2021, ele terá como companheiro o espanhol Carlos Sainz.

