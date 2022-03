Carregar reprodutor de áudio

Apesar de ter perdido o GP da Arábia Saudita para Max Verstappen nas últimas voltas, Charles Leclerc manteve a liderança do campeonato de pilotos da Fórmula 1 com o segundo lugar conquistado na corrida. O monegasco da Ferrari anotou 19 pontos - por também ter marcado a volta mais rápida - e aumentou a vantagem sobre o vice-líder, Carlos Sainz, para 12 tentos.

Com a vitória, o holandês da Red Bull saltou na tabela e assumiu a terceira colocação, à frente de George Russell e Lewis Hamilton, da Mercedes. O pole position de Jeddah, Sergio Pérez, teve azar com o safety car e ficou apenas com a quarta posição na corrida. No entanto, ele também subiu na classificação.

Os únicos pilotos que ainda não pontuaram são Mick Schumacher, que ficou de fora do GP por conta de um acidente na qualificação, Lance Stroll, Nico Hulkenberg, Alexander Albon, Daniel Ricciardo, Nicholas Latifi e Sebastian Vettel, de fora das duas primeiras etapas por ter contraído Covid-19.

Classificação completa de pilotos

Mundial de construtores

Após o 'desastre' no Bahrein, onde teve que abandonar com seus dois carros, a Red Bull foi a equipe que mais pontuou no GP da Arábia Saudita, foram 37 pontos para ela contra 34 da Ferrari, que manteve a liderança e aumentou a vantagem sobre a Mercedes, segunda colocada, para 40 tentos.

Agora, somente Aston Martin e Williams ainda não pontuaram e o meio-campo ficou bem embolado, com Alpine, Haas, Alfa Romeo, AlphaTauri e McLaren bem próximas.

