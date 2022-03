Carregar reprodutor de áudio

Charles Leclerc não conseguiu repetir a vitória no GP do Bahrein e perdeu para Max Verstappen nas últimas curvas da etapa da Arábia Saudita. Os rivais da Fórmula 1 protagonizaram uma boa batalha nas voltas finais, com táticas de onde usar o DRS, e o holandês levou a melhor. Para o monegasco, mesmo com a "decepção" da derrota, a prova foi "divertida".

Nas entrevistas pós-corrida, o piloto da Ferrari exaltou a emoção dos momentos derradeiros do GP e reiterou a força da Red Bull nas retas, a qual a escuderia não conseguiu igualar.

"Não foi fácil hoje, mas eu realmente gostei dessa corrida, foi justa e todas deveriam ser assim", disse Leclerc. "Foi divertido, e claro que estou decepcionado, eu queria ganhar hoje, mas perdemos."

"Temos duas configurações muito diferentes com Max e Checo [Pérez] e ambas as Ferraris. Fomos bem rápidos nas curvas, mas lentos nas retas porque colocamos mais downforce e por isso foi muito difícil para mim superar Max nas retas. Eles fizeram um ótimo trabalho e foi uma corrida legal."

Verstappen e Leclerc foram novamente os principais personagens da corrida. No GP do Bahrein, eles 'trocaram' ultrapassagens pela liderança até o holandês ter um problema em seu carro. E na Arábia Saudita, repetição de uma batalha muito respeitosa, segundo o monegasco.

"[O respeito] sempre esteve lá, especialmente quando você termina uma corrida como essa" comentou Charles. "Quero dizer, estamos em uma pista de rua e acelerando como eu raramente fiz antes, no limite absoluto e assumindo riscos no final, então é claro que há respeito, mas fico um pouco decepcionado [com o resultado].

